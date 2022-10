Con il piano iFactory BMW si è data l'ambizioso obiettivo di arrivare a uniformare entro breve tempo i parametri di efficienza, tecnologia e sostenibilità della sua intera rete di impianti produttivi.

Il raggiungimento dei target, tuttavia, in questa prima fase sta avvenendo in modo differente, con le storiche fabbriche di Dingolfing e Monaco (più quella cinese di Shenyang) prime a completare il percorso energetico, mentre in quella di Regensburg la Casa ha incrementato la logistica a basse emissioni e avviato la produzione di un modello di grandi volumi, il nuovo SUV X1, su una piattaforma multienergia.

Nato per fare numeri

Il complesso di Regensburg, per noi Ratisbona, è stato edificato a metà Anni '80 per incrementare la produzione della Serie 3 la cui domanda in aumento aveva messo alle corde la capacità del sito di Monaco. I lavori sono iniziati nel 1984 e terminati nel 1986 con l'avvio delle linee di assemblaggio, mentre nel 1990 è stato inaugurato il reparto per la costruzione in loco delle carrozzerie.

Nel 1995, Regensburg ha festeggiato il primo milione di auto prodotte in meno di un decennio. Due anni dopo, mentre si celebravano le 50.000 M3, lo stabilimento è stato ancora ampliato con l'apertura di un nuovo reparto per lo stampaggio di componenti metallici. Nel 2001, con la produzione totale arrivata a due milioni, BMW ha deciso che anche la nuova Serie 1 sarebbe nata qui a partire dal 2004.

La BMW Serie 1 seconda generazione

Da quel momento, alla compatta hanno fatto seguito sportive come la Z4 seconda generazione, assemblata dal 2009 al 2018 circa, e la Serie 4 Cabriolet. La vera svolta è però arrivata con i primi modelli sulla piattaforma a trazione anteriore, ossia la Serie 2 Active Tourer e la seconda generazione del SUV X1.

Quest'ultimo è oggi il principale modello assemblato qui insieme a X2 e alla terza generazione di Serie 1, anch'essa passata sulla nuova base, mentre quella della Serie 3 si è fermata dopo la F30, con la successiva G20 concentrata su Monaco.

Il BMW X1 II (F48) prodotto a Regensburg

Dalla multienergia all'elettrico

Dal 2020, Regensburg ha iniziato il suo percorso verso l'era elettrica assemblando le versioni ibride plug-in di X1 e X2 mentre nel 2021, con un investimento complessivo di 750 milioni di euro, BMW ha avviato anche la produzione di componenti per veicoli elettrici in questo sito e in quelli di Dingolfing e Lipsia, in vista dell'introduzione di nuovi modelli elettrificati.

L'assemblaggio delle batterie

Questo passaggio si è concretizzato dapprima con gli alloggiamenti per celle a cui è seguito, nel 2022, l'assemblaggio dei pack batteria completi ad alto voltaggio completi e l'installazione delle linee della nuova generazione di X1, compresa la variante a zero emissioni iX1, avviate lo scorso luglio.

BMW X1 BMW X1 Ibrido BMW iX1

Questo modello che rappresenta il vero anello di congiunzione tra la produzione classica e quella futura è infatti stato sviluppato su una piattaforma multienergetica che accoglie motori tradizionali, elettrificati, ibridi ed elettrici. Questa progettazione flessibile permette così di assemblare tutte le varianti a listino sulla medesima linea.

Il sistema di trasporto automatizzato I robot connessi

Logistica a guida autonoma o a gas

Contemporaneamente, il sito bavarese prosegue il percorso di decarbonizzazione, unendo energia sostenibile a tecnologie digitali che migliorano l'efficienza della produzione, come l'uso di robot a guida autonoma per il trasporto dei materiali gestiti tramite il sistema IoT sviluppato con Microsoft.

Per la movimentazione esterna, invece, BMW ha sperimentato i carburanti alternativi, avviando nel 2018 un progetto pilota per testare l'efficacia del trasporto con veicoli a metano liquido. Nello specifico, la Casa ha iniziato a utilizzare motrici Iveco S-Way LNG, che garantiscono autonomie analoghe al gasolio ma emissioni molto inferiori, per rifornire Regensburg di motori provenienti dalla fabbrica austriaca di Steyr.

