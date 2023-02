Il marchio MG, dalle storiche origini inglesi e poi trapiantato in Cina sono le ali della grande gruppo Saic Motor, è da poco tempo tornato in Italia; con l’accordo tra Saic Motor Italy e Santander Consumer Bank nasce il brand MG Finance, che consentirà di proporre strumenti e soluzioni finanziarie per le vetture della Casa.

In realtà, le due aziende avevano già collaborato lo scorso anno, ma con il nuovo brand l’offerta è ulteriormente personalizzate e rafforzata: si comincia nel primo trimestre del 2023 con la campagna MG Boost, riservata alle vetture in promozione MG HS e MG4 Electric, considerati come modelli di punta.

Le offerte proposte sono due: con MG Boost Classic viene proposto un finanziamento classico senza assicurazione, mentre MG Boost Top prevede un Valore Futuro Garantito, ed è collegato ad una polizza assicurativa Furto e Incendio, o Credit Life. Il vantaggio accumulabile supera i 2.000 euro con MG Bonus, e si unisce agli incentivi governativi.

Vediamo l’esempio su una MG HS 1.5 COM, con la formula MG Boost Top. Partendo da 24.990 euro, con lo sconto si arriva a 22.740 euro; quindi c’è un anticipo di 6.030 euro, seguito da 35 rate mensili da 269 euro (TAN 7,97%, TAEG 9,80%).

La rata finale è pari a 12.995 euro, che è anche valore futuro garantito, con le opzioni di restituzione, sostituzione o riscatto. Non è richiesta la rottamazione, mentre nell’importo è compresa una completa assicurazione furto e incendio.

Vantaggi

MG e Santander creano il nuovo brand MG Finance per consentire offerte mirate sui modelli della Casa, come ad esempio la MG HS con la promozione MG Boost Top, valida fino a marzo. C’è una promozione simile anche sull’elettrica MG MG4, che può contare sugli ecoincentivi rottamazione. Positiva l’aggiunta di un’assicurazione furto e incendio.

Svantaggi

Nell’esempio della promozione non è indicato il limite chilometrico, e il TAEG è piuttosto alto, vicino al 10%.

In sintesi