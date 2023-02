Il Festival di Sanremo, nel 2023 giunto alla sua 73esima edizione, come ogni anno è un appuntamento immancabile per tutti gli italiani, o quasi. Dal 7 all'11 febbraio si sfidano sul palco del Teatro Ariston 28 artisti, per la prima volta tre in più del solito, contendendosi l'ambito leoncino d'oro rampante, simbolo della città ligure.

Ma cosa c'entra la celebrazione della canzone italiana con il mondo dell'auto? Come ogni anno diverse Case presenziano la kermesse, sia sul palco al fianco degli artisti, sia in eventi dedicati al di fuori dell'Ariston. Ecco come e perché.

BMW

Procedendo in ordine alfabetico, la prima Casa presente a Sanremo 2023 è BMW, che per l'occasione presenta una spot dedicato realizzato in collaborazione con alcuni allievi dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, diretti dal maestro Pietro Mianiti.

Nel videoclip gli artisti suonano in anteprima mondiale uno dei nuovi BMW IconicSounds Electric, i motivi sviluppati per le auto elettriche del Gruppo BMW. In particolare, nel videoclip trasmesso nel corso di tutte le serate durante la pubblicità su Rai 1, gli artisti si esibiscono nel My Mode Expressive, che consiste in una nota di violino a cui si sovrappone un altro suono più acuto crescente - che in auto si verifica quando si accelera.

I BMW IconicSounds Electric a Sanremo 2023 Gli allievi dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, diretti dal maestro Pietro Mianiti.

Il primo accordo completo si sente quando l'auto raggiunge i 60 km/h, seguito da un secondo accordo completo a 120 km/h. La realizzazione dell'intera opera è stata supervisionata da Renzo Vitale, Creative Director Sound della Casa tedesca.

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha commentato:

“Questa iniziativa è la perfetta interpretazione di quello che lo scorso anno abbiamo raccontato nella mostra «The Italians’ touch» che abbiamo ospitato nella nostra House of BMW di Milano."

Fiat

Alla 73esima edizione del Festival di Sanremo è presente anche Fiat. La Casa italiana, in collaborazione con il magazine online di musica RollingStone Italia, espone nella location di Casa Sanremo al Palafiori una 500 elettrica RED. Intorno ad essa, nel corso delle serate dell'evento, prenderanno posto diversi cantanti in esibizioni dedicate.

Ma non è tutto. Prima e dopo le dirette dall'Ariston, dalle casse dell'impianto audio della stessa elettrica verranno fatte suonare diverse playlist musicali a tema "Italia" selezionate dalla rivista.

La Fiat 500 elettrica (RED)

Suzuki

Come ogni anno, da ben 10 anni, non può poi mancare la presenza di Suzuki a Sanremo. Per celebrare questo importante avvenimento, la S-Cross Hybrid e la Vitara Hybrid sono protagoniste dei video realizzati per l'anteprima del Festival, trasmessi da Rai 1 ogni sera prima dell’inizio delle dirette dal Teatro Ariston.

Inoltre, quest’anno la Casa giapponese è protagonista anche fuori dall'ambientazione della kermesse. Per la prima volta in città fa la sua apparizione il Suzuki Stage, situato in Piazza Colombo, dove si può vedere e toccare dal vivo parte della gamma.

Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 140 V

Non solo case auto

Da segnalare quest'anno c'è anche il brand di noleggio auto e furgoni Avis, che coglie l'occasione della 73esima edizione del Festival della canzone italiana per inaugurare la sua nuova sede di Sanremo.