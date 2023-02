La divisione Special Vehicle Operations (SVO) di Land Rover ha preparato una Range Rover ultra esclusiva per celebrare l'apertura dello showroom di Mayfair (Londra), recentemente ristrutturato.

La specialissima Range si chiama SV Lansdowne Edition ed è stata sviluppata dalla divisione veicoli speciali come edizione limitata per il Regno Unito. Ne saranno prodotte solo 16 e vendute allo stesso prezzo di una Rolls-Royce Cullinan.

Come è fatta

La carrozzeria di questa super esclusiva Range Rover è stata verniciata in Lansdowne Grey Gloss e abbinata al tetto a contrasto in colore Corris Grey Gloss. Al di sotto sono stati montati dei cerchi forgiati da 23 pollici con finitura nera satinata in colore Corris Grey Satin.

Ma non è tutto. L'esterno è stato costellata di dettagli in antracite insieme ai badge dell'allestimento in metallo cromato nero. Quest'ultimi sono stati realizzati da Fattorini, il più antico gioielliere britannico.

A completare le modifiche, all'esterno sono state montate anche delle nuovi luci pozzanghera con marchio SV Bespoke, nuovi loghi SV incisi a laser, un nuovo badge in ceramica bianca e una versione diversa del classico ovale Land Rover in nero.

Il posteriore della Range Rover Lansdowne Edition Gli interni della Range Rover SV Lansdowne Edition Gli interni della Range Rover SV Lansdowne Edition

Passando all'interno, il vano posteriore e stato "riempito" con due nuovi sedili in pelle che sono stati abbinati a cuscini rivestiti di uno speciale tessuto. L'abitacolo è stato completamente rivestito in pelle, abbinata a legno di ebano per le finiture, e completato da tappetini in mohair con cuciture sempre in pelle.

Infine, le soglie d'ingresso illuminate sono state adornate dalla scritta "SV Bespoke – Lansdowne Edition 1 of 1" per evidenziare l'esclusività del modello a tutti i passeggeri.

Costosa e rarissima

Con un prezzo molto elevato per una Range Rover, questa edizione speciale può essere scelta a partire da una versione base dell'auto, proposta nel Regno Unito a poco meno di 100.000 sterline, pari al cambio attuale a 112.500 euro.

A questa cifra è necessario poi aggiungere ulteriori 181.720 sterline, pari a circa 204.300 euro al cambio attuale, per poter accedere alle personalizzazioni della versione speciale Lansdowne Edition. Tutti e 16 gli esemplari sono già stati venduti e saranno consegnati nel prossimo periodo.