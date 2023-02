Lunghezza: 4.684 mm

Larghezza: 1.834 mm

Altezza: 1.700 mm

Passo: 2.829 mm

Bagagliaio: min 495 litri/max 1.700 litri

Se la Mercedes GLB è già un modello piuttosto insolito tra i SUV tradizionali, essendo un compatto di dimensioni generose con sette posti e una ricercata vocazione al fuoristrada, il suo alter-ego elettrico Mercedes EQB è decisamente una rarità, essendo uno dei pochissimi SUV da meno di 4,7 metri capace di ospitare sette passeggeri.

Il segreto sta proprio nel fatto che, come EQA ed EQC, appartiene alla prima ondata di elettrici Mercedes, non ancora sviluppati sulle nuove piattaforme dedicate come EQE, EQS ecc, ma su quelle dei modelli classici. Nel suo caso, conservando tutta la flessibilità e salvando anche gran parte dello spazio del modello di riferimento.

Mercedes EQB, le dimensioni

Il design particolare di frontale e coda aiutano la Mercedes EQB a distinguersi un po' e dissimulano in parte le dimensioni che sono, come accennato, abbondanti per un modelli che nasce da una piattaforma di segmento C. Lievemente più lungo rispetto alla GLB, con 4,68 metri (4.684 mm) contro 4,63, è largo 1,834 mm e altro 1.700 esatti.

Il passo è lo stesso della GLB, 2.820 mm, abbondante ma tutto sommato non così tanto come accade sui modelli nati elettrici che spingono la distanza tra gli assi anteriore e posteriore ancora più all'estremo per far spazio alle batterie. Batterie che qui comunque non stanno strette.

Mercedes EQB 2021 Mercedes EQB 2021

Mercedes EQB, le abitabilità e bagagliaio

Se escludiamo un pavimento leggermente più alto, gli interni della EQB hanno gli stessi volumi di quelli della GLB e le stesse dotazioni: divano frazionato in tre parti e l'opzione delle due poltroncine posteriori estraibili, adatte anche agli adulti e non proprio di fortuna, anzi, abbastanza comode.

La zona di carico risente marginalmente della presenza delle batterie e, sui modelli 4Matic a trazione integrale, del doppio motore. La GLB dichiara infatti una capienza di base di circa 570 litri in configurazione 5 posti, che sulla Mercedes EQB diventano 495, ma i circa 75 litri di differenza sono rappresentati dal doppio fondo che è più abbondante sul modello classico. Con sette posti e poltroncine alzate, dietro gli schienali sono gli stessi 130 litri.

Mercedes EQB, la versione a 7 posti

La gamma della Mercedes EQB si compone di 3 versioni, una con motore singolo anteriore e due con doppio motore e trazione integrale siglate 300 e 350 4Matic. La batteria ha una capacità effettiva di 66,4 kWh e promette autonomie che vanno dai 420 ai 460 km circa.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 250 190 CV Elettrica Anteriore 300 4Matic 228 CV Elettrica Integrale 350 4Matic 292 CV Elettrica Integrale

Mercedes EQB, le concorrenti con misure simili

I SUV elettrici da 4,7 metri non mancano, ma quelli che arrivano a offrire sette posti al contrario sì. Quindi, elenchiamo tra i rivali più accreditati del compatto Mercedes quelli a soli cinque posti.