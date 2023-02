La Hyundai Bayon, la hatchback crossover che la Casa coreana definisce il suo "Urban SUV", accoglie in listino il nuovo allestimento Exclusive, versione intermedia della gamma che offre qualche tocco di stile in più rispetto alla XLine e una dotazione equivalente a un prezzo praticamente invariato.

Il listino base della Hyundai Bayon 1.2 MPI Exclusive è infatti pari a 20.950 euro, appena 150 sopra quello della XLine. Per il mese di febbraio 2023 questa motorizzazione con cambio manuale in allestimento Exclusive è offerta a un prezzo promozionale di 18.100 euro con permuta o rottamazione e finanziamento Hyundai.

Tetto a contrasto di serie

Scendendo nel dettaglio vediamo che la Hyundai Bayon Exclusive è disponibile con tutte le motorizzazioni a cambio manuale, compreso Gpl e mild hybrid 48 volt, unendo per la prima volta nella dotazione di serie il tetto a contrasto, i vetri posteriori oscurati e la griglia frontale nera, il tutto abbinato ai cerchi in lega da 16".

Hyundai Bayon Exclusive il dettaglio del tetto a contrasto

Nella dotazione tecnologica è incluso il quadro strumenti digitale Cluster supervision da 10,25", la connettività wireless Android Auto ed Apple CarPlay, il caricatore wireless per smartphone e il Bluetooth con riconoscimento vocale. I colori esterni proposti da Hyundai per la Bayon Exclusive sono Atlas White, Intense Blue, Dragon Red e Mangrove Green, tutti in abbinamento al tetto nero. L'unica tinta che non richiede un sovrapprezzo è la Mangrove Green metallizzata.

Hyundai Bayon, il quadro strumenti digitale

Tutti i prezzi della Hyundai Bayon Exclusive

Qui sotto trovate i prezzi delle diverse motorizzazioni disponibili per Hyundai Bayon Exclusive, con potenze, emissioni di CO2 e rapporto potenza/tara. Da quest'ultimo dato risulta che la versione bifuel a Gpl è adatta ai neopatentati.