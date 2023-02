Il restyling della Renault Clio si avvicina. La compatta francese sarà fortemente aggiornata il prossimo luglio sia a livello estetico che di contenuti e sembra che la sua presentazione sia davvero imminente.

Su Twitter ha iniziato a diffondersi un video che ritrae la Clio durante le riprese di un possibile video di lancio del modello stesso. Ovviamente, la Casa non ha dato conferme ufficiali, ma la Losanga al centro della calandra non lascia spazio a dubbi.

Nuova firma luminosa

Anche se dovrebbe trattarsi esclusivamente di un restyling, il cambiamento estetico della Clio si prospetta abbastanza radicale. Ereditato in buona parte dalla precedente generazione, il frontale attuale della Renault sarà completamente sostituito da luci LED sottili e affilate e da un doppio elemento luminoso verticale che darà alla vettura uno “sguardo” nuovo di zecca.

Il breve video non mostra altri elementi dell’auto, ma le proporzioni appaiono abbastanza simili al modello che si può ancora trovare in concessionaria. È lecito comunque aspettarsi una nuova fanaleria posteriore, cerchi in lega inediti e altre interessanti novità per l’abitacolo.

I probabili motori

Se gli aggiornamenti estetici saranno molto importanti, si attendono meno novità per le motorizzazioni. Tanti powertrain della gamma attuale della Clio, infatti, sono piuttosto recenti, come il full hybrid da 145 CV.

Renault Clio E-Tech

Si parla comunque dell’arrivo di un 1.2 turbo mild hybrid da 90, 110 e 130 CV che sostituirebbe del tutto il 1.0 aspirato da 67 CV e il 1.0 turbo da 91 CV. Su questo propulsore potrebbe basarsi anche la variante a GPL, mentre la 1.5 diesel da 101 CV potrebbe sparire dal listino.

Il restyling potrebbe essere proposto a prezzi leggermente più alti rispetto al modello uscente, con gli allestimenti base che dovrebbero partire da almeno 18-19.000 euro.