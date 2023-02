Quale sarà il futuro dei motori a combustione? L'Europa ha già deciso: dal 2035, stop alla vendita di auto benzina e diesel, per passare così alle zero emissioni. In pratica, veicoli elettrici e a idrogeno, almeno in base alle tecnologie presenti oggi.

In molti sperano però nei biocarburanti, cioè combustibili di nuova generazione, prodotti da scarti vegetali e che promettono di abbattere la CO2. Utopia? Forse no, visto che l'Ue ne valuterà la sostenibilità entro il 2026 e cambierà eventualmente la normativa. E ora Eni avvia ora la commercializzazione in Italia dell'HVOlution, letteralmente Hydrotreated vegetable oil. Ecco come è fatto, perché è stato progettato e chi può già usarlo.

Dove, come e perché

L'HVOlution di Eni, che tradotto in italiano significa olio vegetale idrotrattato, è un biocarburante composto al 100% da HVO puro. Si tratta di un gasolio rinnovabile prodotto da materie prime di scarto e residui vegetali e da oli generati da colture non in competizione con la filiera alimentare.

Per realizzarlo l'azienda ha siglato accordi e partnership mondiali in diversi Paesi dell’Africa, tra i quali Kenya, Mozambico e Congo. In questa parte del Globo, infatti, Eni sta sviluppando una rete di agri-hub in cui verranno prodotti oli vegetali. Una volta lavorati nelle raffinerie italiane - l'HVO viene prodotto a Gela -, questi daranno vita ai biocarburanti utilizzabili nei motori compatibili.

Audi SQ5 Sportback TDI Volkswagen Golf 8 TDI

Parlando proprio di "compatibilità", quali auto possono già utilizzare questo nuovo carburante? Le auto che lo possono digerire al momento sono di ultima generazione. Prima di tutto ci sono quelle diesel del Gruppo Volkswagen, quindi tutti i TDI, sia da 2 litri che da 3 litri, sia 4 cilindri che V6.

Ma non solo: sono compatibili all'HVO anche diversi diesel Toyota, per esempio quelli che equipaggiano il van Proace o i nuovi pick-up Hilux prodotti a partire dal primo quadrimestre 2023. Infine, i diesel del ex Gruppo PSA, ora Stellantis, in particolare quelli di Peugeot e Citroen.

Il nuovo gasolio vegetale di Eni può già essere acquistato e provato in Italia, in 50 stazioni di servizio predisposte nei mesi passati, che diventeranno 150 entro marzo. La mappa integrale è consultabile sul sito Enistation.com: per trovare i punti di rifornimento, basta filtrare la ricerca inserendo nei campi soltanto l'HVOlution.