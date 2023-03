Le offerte di Alfa Romeo sono estese su tutta la gamma, anche in marzo, anche se gli esempi ufficiali riguardano alcuni modelli specifici.

Per la Giulia, l’offerta in primo piano del mese riguarda la versione 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, con trazione integrale e allestimento Veloce. Non alla base della gamma, quindi, ma con un prezzo iniziale vicino ai 60.000 euro: 59.550 euro, per la precisione.

Come di consueto, sulla Giulia la Casa propone uno sconto iniziale consistente, pari a 7.050 euro, permettendo di avviare il finanziamento a partire da 52.500 euro, senza obbligo di permuta o rottamazione.

Con un anticipo di 10.980 euro, si pagano 36 rate mensili da 490 euro (TAN 6,70%, TAEG 7,70%); la rata finale ammonta a 33.354,43 euro, per un massimo di 70.000 km in caso di restituzione, e il pagamento di 0,05 euro per ogni chilometro in più.

Tra i servizi compresi nell’offerta, c’è anche la garanzia estesa a tutta la durata del finanziamento, o fino a 120.000 km; non è obbligatoria, ma inclusa nell’esempio.

Vantaggi

Colpisce in queste offerte di Alfa Romeo il forte sconto iniziale, per rendere competitiva la Giulia rispetto alla concorrenza: siamo ad oltre 7.000 euro, senza necessità di permuta o rottamazione.

In rapporto al prezzo iniziale, sono adeguati anche gli altri importi, come la rata mensile o il chilometraggio massimo, con tassi di interesse non troppo alti. Nell’esempio ci sono anche tre anni di garanzia totali.

Svantaggi

In questo modello c’è una motorizzazione turbo diesel tradizionale, senza l’apporto di un motore elettrico: occorre tenerne conto per le operazioni di fine finanziamento.

In sintesi