Il nome è suggestivo: Moonstone, "Pietra Lunare", sembra in effetti proprio un veicolo da ricognizione spaziale ed in parte è così perché chi lo ha disegnato si è ispirato a tematiche aerospaziali.

Si tratta di un concept che prefigura un possibile futuro veicolo multiruolo marchiato Mitsubishi, ma rappresenta anche la tesi di un eterogeneo gruppo di studenti iscritti al Master in Transportation Design organizzato dallo IED, l'Istituto europeo di Design di Torino, con la collaborazione della Casa dei Tre Diamanti.

Elettrico per tutti i terreni

Al team, coordinato dal centro stile Mitsubishi, è stato affidato il compito di immaginare il futuro della tipologia di veicolo già oggi più popolare, il SUV appunto. Ne è scaturito un mezzo di 4,66 metri di lunghezza e 2,70 di passo, largo 2 metri e altro meno di 1,70, il cui stile è il punto d'incontro di diverse ispirazioni.

Mitsubishi-IED Moonstone Concept 2023

Mitsubishi Moonstone è infatti un mezzo moderno orientato al futuro ma con moti punti di contatto con l'attualità: una ricercata aerodinamica per aiutare motori e batteria (sì, è elettrico, ne dubitavate?) a ottenere la massima efficienza, con tecnologie che stiamo già iniziando a vedere oggi come le telecamere che sostituiscono i retrovisori e forme muscolose che sposano però superfici levigate.

Mitsubishi-IED Moonstone Concept con il team di studenti che lo ha disegnato

Tutto è stato concepito per assicurare una mobilità elevata su fondi "lunari", come gli spigoli smussati, le fanalerie posizionate in alto e al risparo da urti, le grandi ruote con cerchi da 21" e pneumatici all-terrain e l'altezza da terra di oltre 25 cm. La trazione è naturalmente integrale, anche se non ci sono dettagli specifici sul numero e sulle prestazioni dei motori, così come sulle dimensioni e sulla capacità della batteria.

Mitsubishi-IED Moonstone Concept 2023 gli interni

Si sa, invece, che la guida è interamente by wire, senza collegamenti fisici tra comandi e organi meccanici ma gestita esclusivamente attraverso connessioni elettroniche. Gli interni, disegnati in funzione di questa libertà d'azione, non sono materialmente presenti sul modello in scala reale, ma sono stati definiti e renderizzati in immagini tridimensionali.

E' già "da museo"

Dopo il reveal, avvenuto alle 12:00 di oggi preso le OGR di Torino, il concept sarà esposto per qualche tempo al Mauto, il Museo Nazionale dell'Automobile del capoluogo piemontese, dopodiché è possibile che approfitti di altri palcoscenici di rilievo, uno dei quali potrebbe essere il prossimo il prossimo MiMo, il Milano-Monza Motor Show in programma a giugno.