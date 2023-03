Quello che sappiamo è che il SUV piccolo di Alfa Romeo non si chiamerà Brennero, che sarà - anche - elettrico e verrà prodotto in Polonia nello stabilimento di Tychy. Stop, per il resto ci sono voci, rumors senza conferme ufficiali. E nemmeno una foto. Almeno fino a oggi.

Già perché nelle scorse ore Jean-Philippe Imparato, ceo della Casa, ha pubblicato una serie di foto che mostrano la sua visita nella fabbrica polacca per incontrare gli uomini che daranno vita al piccolo SUV Alfa Romeo. E in una delle immagini, proprio dietro al manager francese, fa capolino il frontale di un'auto.

È lei o non è lei?

Certo che è lei. Perché, nel corso di un incontro incentrato su uno specifico modello, mostrare le foto di un'auto che non c'entra nulla? Bene, quindi siamo davanti a quella che a tutti gli effetti è la prima foto ufficiale del nuovo SUV Alfa Romeo, pronto a posizionarsi al di sotto di Stelvio e Tonale, rappresentando di fatto l'entry level del Biscione.

Alfa Romeo Stelvio (2023) Alfa Romeo Tonale

C'è da dire che la foto è stata scattata con maestria, con lo sfondo - e quindi l'auto - sfocato al punto giusto per suggerire le forme del frontale dell'auto senza però dare indizi precisi. Anche se qualcosa si percepisce. Sottili luci a LED ai lati, quasi sicuramente con la firma luminosa a "tripla U" introdotta dalla Tonale, e al di sotto i fendinebbia.

La prima foto del SUV piccolo Alfa Romeo Jeep Avenger

Un'impostazione simile a quella della Jeep Avenger, con la quale il B-SUV Alfa Romeo condividerà la piattaforma - la CMP di origine PSA - ma di sicuro con un piglio più sportivo vista la presenza del logo del Biscione.

Cosa aspettarsi

Se la Tonale ha dato un'importante accelerata alle vendite Alfa Romeo, il nuovo modello potrebbe fare ancora meglio viste le dimensioni ridotte e - di conseguenza - prezzi ancora più bassi. Un SUV da città - sarà lungo 4 metri circa - ma adatto anche ai lunghi viaggi. Nascendo sulla stessa base della Avenger infatti è facile immaginarsi una abitabilità più che sufficiente per quattro adulti, con un bagagliaio ai vertici della categoria (sulla Avenger fa segnare 380 litri).

Il nostro render del SUV piccolo di Alfa Romeo

Per quanto riguarda le motorizzazioni ci sarà di sicuro l'elettrico, prima volta per Alfa Romeo, affiancato probabilmente - almeno per i primi tempi - da unità benzina. Potrebbe esserci lo stesso 1.2 3 cilindri da 100 CV della controparte Jeep, o forse la sua variante mild-hybrid pronta a debuttare su buona parte della gamma Peugeot, a partire da 3008 e 5008.