Modularità, robustezza e sicurezza sono alcuni dei punti chiave del sistema TUC 3.0 appena presentato dalla startup torinese TUC.technology per progettare auto sempre più modulari e personalizzabili.

In pratica l'idea di base di TUC 3.0 è quella di rendere possibile la progettazione di auto dove la posizione di sedili, volanti, schermi dell'infotainment, plancia di comando, leva del cambio e persino macchine del caffè può essere modificata in maniera rapida e semplice.

La chiave è il connettore universale TUC.plug

Per farlo è stato sviluppato e brevettato un connettore universale chiamato TUC.plug che tramite un guscio in Ergal permette di collegare saldamente sedili, volanti e altri dispositivi in quattro diverse posizioni trasmettendo anche l'elettricità necessaria ai servizi e gestendo l'elettronica dei comandi.

TUC.plug

Per dimostrare le capacità modulari e plug&play del sistema, la TUC.technology ha realizzato due prototipi fisici. Il primo è il TUC.nest che rappresenta con una sorta di scultura dotata di tredici connettori interni che possono essere movimentati sia in senso longitudinale che trasversale per "disegnare" l'interno dell'auto.

Il concept TUC.nest

Un prototipo col volante estraibile che può stare a sinistra o a destra

Il secondo concept è un prototipo marciante di una Fiat 500C dotata di due TUC.plug_mini, la versione ultra compatta dello stesso connettore TUC.plug posizionata sul lato destro e sinistro della plancia.

TUC.plug_mini TUC.plug_mini, il volante estraibile e riposizionabile

In pratica il volante e la strumentazione digitale integrata con i comandi di sterzata "drive by wire" possono essere spostati a piacimento sul lato passeggero o guidatore, in maniera semplice e sicura.

Tanti brevetti per connettività e modularità

Molto interessante è anche la rete di bordo TUC.network che distribuisce attraverso un unico cavo, che parte dalla batteria di alimentazione principale del veicolo, tutti i plug necessari a connettere i dispositivi del veicolo: sedili, plance, display o devices realizzati ad hoc.

TUC 3.0, il sistema modulare plug&play di TUC.technology

Il tutto grazie a numerose tecnologie brevettate come l'Hyperboards System che attraverso schede elettroniche a strati all’interno di TUC.plug gestisce la distribuzione dell’elettricità a basso e alto voltaggio Ethernet. Non manca poi il TUC.OS che gestisce le logiche di funzionamento del sistema attraverso un firmware nei TUC.plug e il TUC.brain che contiene tutto il software.

I partner tecnologici per l'abitacolo del futuro

Tra i partner per lo sviluppo di TUC 3.0 la TUC.technologies segnala il contributo di Adient per i sedili, Samsung Knox per la sicurezza delle connessioni, Sila Group per i comandi cambio, EMA Global Engineering per il cockpit digitale-volante e Lavazza per la macchina del caffè in auto.

TUC 3.0, la macchina del caffè Lavazza TUC 3.0, la plancia comandi Sila Group

Nel presentare il nuovo sistema l'ideatore e ceo di TUC, Ludovico Campana, dice:

"Siamo orgogliosi di poter mostrare i risultati del duro lavoro degli ultimi anni. Grazie alla Tecnologia TUC vogliamo dimostrare la via per realizzare una nuova generazione di veicoli digitali modulari, che saranno alla base del futuro della mobilità. Con TUC.technology i costruttori di veicoli potranno fronteggiare il cambio di paradigma della mobilità, con una soluzione pensata per semplificare sia la parte di sviluppo, sia quelle di ingegnerizzazione e quella di produzione.

Ludovico Campana, ceo di TUC