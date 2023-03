Del restyling della Porsche Cayenne abbiamo parlato molto negli scorsi mesi, guardando foto spia e leggendo le impressioni di guida dei nostri colleghi di Motor1 USA che tempo fa hanno avuto la possibilità di provare alcuni muletti. Ora iniziano ad arrivare le prime immagini ufficiali del SUV della Cavallina, a partire da ciò che cambierà maggiormente: gli interni.

Ecco quindi davanti alle prime foto che ritraggono l'abitacolo della Porsche Cayenne 2023, ricco di novità tecnologiche e di arredamento. Un'evoluzione della generazione attuale ispirata alla Taycan, con un monitor in più rispetto al passato e molto altro ancora.

Concede il tris

Proprio dai monitor partiamo, centro nevralgico delle novità degli interni della nuova Cayenne. Come detto ora sono 3: uno curvo da 12,6" davanti al guidatore, per mostrare la strumentazione e tante altre informazioni, da quelle relative al funzionamento dei vari sistemi di assistenza alla guida alle mappe del navigatore, passando per il Night Vision.

La strumentazione della Porsche Cayenne 2023 misura 12,6"

Il secondo monitor è sistemato al centro e ha una diagonale da 12,3", per mostrare tutti i contenuti del rinnovato sistema di infotainment. Compatibile con Android Auto e Apple CarPlay è sempre connesso e integra anche varie app come Apple Music e Spotify, così da poter ascoltare musica in streaming senza dover utilizzare il proprio smartphone.

Il terzo monitor, un touch da 10,9", è invece a uso e consumo del passeggero anteriore. Da qui si possono gestire varie funzioni - navigazione, contenuti multimediali e così via - e anche vedere dei film senza distrarre il guidatore grazie a una speciale pellicola che oscura la visuale laterale.

Il monitor centrale della Porsche Cayenne 2023 misura 12,3" Il monitor per il passeggero della Porsche Cayenne 2023 misura 10,9"

Sul tunnel centrale sono invece sistemati i comandi del climatizzatore, affidati a levette fisiche che offrono un ottimo feeling e incastonati su una superficie in cristallo, dove si trova anche il rotore per alzare e abbassare il volume. Non c'è invece il selettore del cambio, traslocato sulla plancia tra strumentazione e monitor centrale, a liberare spazio per oggetti e smartphone, ricaricabile a induzione - con potenza di 15 Watt - su una piastra raffreddata.

A cambiare è anche il volante della Porsche Cayenne 2023, derivato da quello della 911 con disegno a tre razze il selettore delle modalità di guida - Offroad, Sport e Sport Plus - sul lato destro. Rimango invece affidati a una levetta ancorata al piantone i comandi per il cruise control adattivo.

Il selettore del cambio è ora incastonato sulla plancia Il volante della Cayenne 2023 è ripreso da quello della 911

Si respira meglio

Una delle grandi novità negli interni della nuova Porsche Cayenne è composta dal filtro dell'aria e la funzione di ricircolo collegata con il GPS. In questo modo il SUV tedesco è in grado di rilevare se si sta per entrare in una galleria, attivando in automatico il ricircolo dell'aria per evitare di "respirare" i gas di scarico delle altre vetture.

Come optional sul SUV Porsche si può avere un sensore di polveri sottili, che misura costantemente la qualità dell'aria in abitacolo e intorno alla Cayenne 2023 e uno ionizzatore per "pulire" l'aria da germi e agenti inquinanti.

Il tunnel centrale della Porsche Cayenne 2023 I comandi del climatizzatore della Cayenne 2023 sono fisici

Qualità e spazio

Tutto questo si inserisce in un ambiente al solito perfettamente curato in ogni dettaglio, con ettari di pelle a coprire praticamente ogni elemento degli interni della Porsche Cayenne restyling, assieme ad altri materiali come l'alluminio.

Lo spazio naturalmente non manca, sia davanti sia dietro, con il divanetto posteriore che offre sedute ultra confortevoli a chi siede ai lati, meno a chi siede al centro per via del disegno bombato dello schienale. Il tunnel della trasmissione ha dimensioni particolarmente ingombranti e sulla sommità sono posizionati i comandi per il climatizzatore.