Nona edizione, nono successo. Il Fleet Motor Day si conferma il più importante appuntamento italiano del settore, con oltre 400 Fleet & Mobility Manager, in totale più di 900 partecipanti-attori della filiera, e 69 brand automotive aderenti all'edizione 2023.

L'evento, dedicato alla mobilità aziendale, è organizzato da Fleet Magazine (partner strategico di Motor1.com e InsideEVs.it), in collaborazione con l’Osservatorio Top Thousand e con il patrocinio e delle associazioni Aniasa e Unrae.

Il format della manifestazione anche nel 2023 ha visto la prima giornata dedicata ai dibattiti e agli approfondimenti del sistema automobilistico, e la seconda al dinamismo delle prove in pista, all’Autodromo di Vallelunga, con tutti i modelli messi a disposizione dalle case automobilistiche partecipanti: Audi, BMW Group (con i brand BMW e Mini), Ford, Ford Pro, Hyundai, Jaguar Land Rover, KIA, Koelliker (con i brand Aiways, B-ON, EVUM, Maxus, SsangYong e Wuzheng), LYNK & CO, Mazda, MG, Nissan, Renault, Skoda, Stellantis (con i brand Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot), Tesla, Toyota Motor Italia (con i brand Toyota e Lexus), Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali e Volvo.

Il Fleet Motor Day nel piazzale del circuito di Vallelunga

Inoltre i Fleet & Mobility Manager hanno avuto modo di confrontarsi e di incontrare le aziende che operano nei diversi settori dell’automotive, come il noleggio (ALD Automotive, Alphabet, Arval, Athlon Car Lease, Drivalia, Europcar, LeasePlan, Leasys, Mobilize, OK Mobility, Program, SIFÀ, Sixt, UnipolRental, VWFS), la telematica e il fleet management (Avrios, Echoes, Fleet Support, Geotab, LoJack, Targa Telematics), l’energia (Enel X Way, IP, Irengo, Q8), gli allestimenti (Baggio & De Sordi, Focaccia Group, Gema); e di altri servizi della filiera della mobilità (CSM 360, Dekra).

Il futuro nella visione della filiera automotive

Nello Spazio Vittoria di via Vittoria Colonna, a Roma, si sono tenuti i dibattiti del Fleet Motor Day che hanno fatto il punto sul sistema automotive, analizzato da tutti i punti di vista dei diversi attori della filiera.

L'analisi del modo in cui le case automobilistiche si stanno trasformando ha visto al centro del dibattito Marco Santucci (Ceo Jaguar Land Rover Italia), Alain Visser (Ceo Lynk & Co International), Giuseppe Bitti (Managing Director & Coo Kia Italia), Andrea Bartolomeo (Country manager MG Italy (Saic Motor group), Roberto Pietrantonio (Managing Director Mazda Motor Italia).

Le istituzioni automotive hanno dialogato sul come la filiera intende arrivare al 2035 tra batterie, e-fuel e biocarburanti. Hanno partecipato al dibattito Alberto Viano (Presidente Aniasa), Salvatore Saladino (Country Manager Dataforce Italia S.r.l.), Franco Del Manso (Rapporti Internazionali, Ambientali e Tecnici Unem), Andrea Cardinali (Direttore Generale Unrae).

La terza tavola rotonda fatto il punto sui nuovi servizi e delle opportunità che nasceranno dalla trasformazione tecnologica in atto. Per i noleggiatori, che non offrono più solo il “ferro” e per le società di telematica, sempre più presenti e attive nelle flotte aziendali. Sono intervenuti Furio Marangio (Direttore Vendite Large & National di Arval Italia), Dario Cerruti (Direttore Commerciale di Drivalia), Fabio Saiu (Director Leasing & Rental Europe di Geotab), Giulio Foldes (Direttore Commerciale di LeasePlan), Massimo Braga (VP/Direttore Generale di LoJack), Maurizio Capogrosso (Consigliere Osservatorio Top Thousand.

Le tre sessioni sono state moderate da Alberto Vita, Vice Direttore Fleet Magazine, Businessmobility.travel e Dealerlink, e Luca Zucconi, Managing Director Fleet Magazine, Businessmobility.travel e Dealerlink.