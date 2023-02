Leasing o noleggio? Leasing o noleggio? E perché no la novità del leasing operativo o dell’abbonamento mensile di cui si parla da tempo? (O subscription, direbbero “quelli bravi”).

Ormai, si è capito - e ce lo raccontano anche tutte le pubblicità - perché le auto non si comprano più. Si finanziano, si noleggiano, si prendono a tempo, si condividono.

Ma come si fa a scegliere in mezzo a questa pletora di offerte? Ve lo spieghiamo in questa guida.

Noleggio e leasing: il valore dei beni

Prima di evidenziare le differenze tra leasing e noleggio a lungo termine partiamo dalla tipologia del bene che si vuole acquisire. Perché tutti gli esperti sottolineano che, se il bene mantiene il proprio valore e rimane fungibile – tipo le macchine utensili e i macchinari – è meglio utilizzare il Leasing.

Per i beni strumentali, invece, in particolare quelli a rapida obsolescenza – tra cui vengono inserite anche le auto, anche se si guarda all’età media del parco italiano tanto rapido non è - si predilige il noleggio a lungo termine. Il perché è molto semplice: con il leasing si prevede infatti il diritto di riscatto finale (attenzione: diritto non obbligo), a un prezzo prestabilito, con il noleggio invece il riscatto non è previsto. Anche se il venditore ha la facoltà di concederlo.

Noleggio e leasing: rate e anticipo

Solitamente il leasing (per il quale controllate sempre il Taeg, più che il Tan, che, a volte, avvicina pericolosamente il tasso d’usura…) prevede un buon anticipo, anche fino al 30% del prezzo di listino, con rate non sempre costanti. Mentre per il noleggio si ottengono facilmente offerte senza anticipo – in questo caso per rate più alte – con canoni fissi per tutto il periodo scelto.

Noleggio e leasing: fiscalità

Con il Leasing è consentita una deduzione fiscale in un periodo pari a 2/3 del periodo d’ammortamento. E la rata è deducibile ai fini Ires. Con il Noleggio è prevista una deducibilità base del 20% e una detraibilità Iva dal 40 al 100% a seconda dell’uso. Ma per un ammontare massimo annuo un po’ vecchio.

Noleggio o leasing: servizi inclusi

Qui la differenza è abissale. A meno che non si ricorra al Leasing operativo (vedi sotto). Con il Leasing tutti gli altri costi attorno a un’auto – dal bollo all’assicurazione, dall’assistenza alla manutenzione – sono a carico dell’utilizzatore del bene, mentre per il Noleggio tutti, o quasi, i servizi accessori sono inclusi.

Per problemi burocratici però, oggigiorno, non sempre sono inclusi bollo e cambio gomme mentre per l’assicurazione vi sono delle franchigie (fateci attenzione!). Per il resto è tutto all inclusive. A parte il carburante (o i kilowatt, in caso di auto elettriche).

Noleggio o leasing: chilometraggio

Qui, invece, è l’inverso. Nella costruzione del canone di noleggio è importante stimare quanti chilometri si faranno ogni anno. E ogni chilometro in più si paga (e si incassa una quota, seppur più bassa, quando se ne percorrono meno). Per il Leasing, questo dato invece non è dirimente. Tanto la macchina è (dovrebbe) diventare tua.

Leasing operativo: cos'è e come funziona

Uno strumento finanziario con, però, la possibilità di aggiungere dei servizi. Insomma un noleggio, con l’aspetto finanziario più trasparente. Tanto che, ad esempio, questo è lo strumento più usato (e utilizzato tantissimo) per le auto aziendali in Germania. Dove non esiste il noleggio a lungo termine. Chiedere, ad esempio, a BMW che lo ha importato anche in Italia, con WHY-BUY EVO. Che propone un’offerta di un canone già inclusivo di alcuni servizi. A scelta dell’utilizzatore.

E se la soluzione fosse la “subscrition”?

Leasing o noleggio? Leasing – magari operativo – o noleggio?... E se la soluzione fosse la “subscription”, ovvero il noleggio mensile super-flessibile che molti noleggiatori, e anche diverse case, ormai propongono? Tra cui ve ne sono alcune, come Lynk & Co, che propongono quasi esclusivamente questa soluzione.

Lynk & Co. 01

Si tratta di pagare ogni mese un canone (naturalmente più alto di quelli del noleggio a lungo termine o di leasing, s’intenda) ma che si può interrompere in ogni momento con 15 o anche meno giorni di preavviso. E, con alcune soluzioni, che permettono (vedi il CarCloud di Drivalia) anche di cambiare tipologia di auto e/o motorizzazione ogni mese. Senza anticipo e - per alcuni è importante - senza controlli sul merito creditizio, utilizzando, come nel breve termine, la carta di credito come metodo di pagamento.

Pronti a scegliere?