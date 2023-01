Caro carburanti: due parole molto antipatiche, ma con cui gli automobilisti sono costretti a convivere da più di un anno. Con i prezzi di benzina, diesel, Gpl e metano che continuano a salire, non resta che inventarsi qualcosa per risparmiare.

Già, ma cosa? Ci sono vari sistemi, come scaricare le app su smartphone che inviano le notifiche quando il costo dei carburanti scende, oppure quelle che confrontano la convenienza fra le varie stazioni di rifornimento. E poi c’è una funzione ufficiale del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

L’Osservaprezzi carburanti

Si chiama “Osservaprezzi carburanti” e si trova sul sito carburanti.mise.gov.it (che segue la vecchia denominazione di ministero dello Sviluppo economico, o Mise). Come spiega lo stesso Mimit, la pagina web

“permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori dei punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali”.

Tutti i tipi di ricerca

Per sapere quanto costa il rifornimento auto vicino casa, lavoro o altri posti dove muoversi, basta entrare nella homepage del sito e cliccare in alto a destra sulla barra verde, dove c’è scritto “Ricerca impianti”.

La homepage dell'Osservaprezzi carburanti

Fatto questo passaggio, si aprirà una schermata che mostrerà la mappa della vostra zona, accompagnata da varie voci. Si tratta della modalità di ricerca “In zona”, che però non è l’unica presente. In totale sono infatti cinque:

In zona

Per area geografica

Su percorso

Per tratta autostradale

Per impianto

Ricerca prezzi bassi carburanti per zona

Adesso, partendo dalla prima, bisogna selezionare l’area di riferimento. L’Osservaprezzi dà di default una zona concentrica con raggio di 5 km, che potete aumentare o diminuire. In alternativa al “Cerchio”, potete andare su “Disegna”, per tracciare manualmente la vostra superficie, o su “Poligono”, per selezionare tre punti a piacere sulla cartina (o anche più di tre) e vederli automaticamente unirsi per creare la vostra area. Se non vi piace la geometria, consigliamo vivamente di riportare la vostra via su “Vai a indirizzo”.

Altro nostro consiglio è di circoscrivere bene la zona, altrimenti il sito non riuscirà a caricare tutti i risultati. Scendete ora a “Cerca distributori che erogano” e selezionate il tipo di carburante: Benzina, Gasolio, Metano, Gpl, L-Gnc e Gnl, specificando tra Self e Servito, se volete. Poi, a “Ordina per livello di prezzo”, scegliete tra “Crescente” (che consigliamo) e “Decrescente”. Ora cliccate su “Cerca” e avete la vostra panoramica dei prezzi carburanti.

Disegna un’area di tipo

Vai a indirizzo

Cerca distributori che erogano

Ordina per livello di prezzo

La schermata della ricerca "In zona", usando come indirizzo la redazione di Motor1.com

Ricerca prezzi bassi carburanti per area geografica

La prima alternativa alla ricerca “In zona” è quella “Per area geografica”. Molto più semplice da usare, si basa sulla selezione di Regione, Provincia e Comune, seguita ancora da “Cerca distributori che erogano” e “Ordina per livello di prezzo”.

Regione

Provincia

Comune

Cerca distributori che erogano

Ordina per livello di prezzo

La schermata della ricerca "Per area geografica"

Ricerca prezzi bassi carburanti per lungo un percorso

Scorrendo ancora a destra, ecco la ricerca “Su percorso”. Facile da utilizzare, consente di specificare “Partenza” e “Arrivo”. Dopodiché, la nostra caccia alla convenienza necessiterà ancora dei filtri “Cerca distributori che erogano” e “Ordina per livello di prezzo”.

Partenza

Arrivo

Cerca distributori che erogano

Ordina per livello di prezzo

La schermata della ricerca "Su percorso"

Ricerca prezzi bassi carburanti per per tratta autostradale

Molto simile alla ricerca “Su percorso”, quella “Per tratta autostradale” mostra un ventaglio di tutte le tratte della grande viabilità presenti in Italia. Selezionatela in base al vostro viaggio e poi, come al solito, fate le specifiche per carburanti su “Cerca distributori che erogano” e “Ordina per livello di prezzo”.

Tratta

Cerca distributori che erogano

Ordina per livello di prezzo

La schermata della ricerca "Per tratta autostradale" La schermata della ricerca "Per impianto"

Ricerca prezzi bassi carburanti per per impianto

Ultima è la ricerca “Per impianto”, che alle solite due voci abbina “Nome impianto” (da inserire a mano, quindi dovete conoscerlo), “Bandiera” (il marchio della compagnia), “Regione” e “Provincia”.

Nome impianto

Bandiera

Regione

Provincia

Cerca distributori che erogano

Ordina per livello di prezzo

Le app per risparmiare sui carburanti

Se però siete dei tipi più smart, potete utilizzare le app che tengono traccia di quanto costano i carburanti o quelle che confrontano i prezzi e fanno risparmiare. Buona ricerca a tutti!