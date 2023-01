Anno nuovo vita… vecchia. Anzi, vecchissima. Perché il 1° gennaio 2023 le stazioni carburante in Italia hanno fatto un viaggio nel tempo di circa 10 mesi, al 22 marzo 2022. Quel giorno, entrava in vigore il taglio delle accise, che regalava 30,5 cent/litro di sconto sui rifornimenti di benzina e diesel.

Per il Gpl, il risparmio era invece di 5,7 cent/litro, mentre per il metano erano previsti l’azzeramento dell’accisa di 0,0031 al mc e la riduzione dell’Iva dal 22% al 5%. Ma adesso non è più così (anche se avevamo visto degli sconti meno generosi già a dicembre).

Con il 2023 si torna indietro. Perciò abbiamo fatto un po’ di calcoli per capire quanto i rincari pesino sul portafoglio degli automobilisti, scegliendo quattro fra le vetture più vendute nel 2022. Sono una per ogni sistema di alimentazione: benzina, diesel, Gpl e metano. Ecco i risultati.

I prezzi carburanti

La nostra indagine parte dalla media dei prezzi carburanti di oggi, 3 gennaio, che vedono la benzina costare 1,764 euro/litro al self service e 1,900 euro/litro al servito. Il diesel, invece, va rispettivamente a 1,827 euro/litro e 1,962 euro/litro. Il Gpl si muove infine tra 0,793 e 0,804 euro/litro, mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 2,312 e 2,603 euro/kg.

Carburante/prezzo Self-service Servito Benzina 1,764 €/l 1,900 €/l Diesel 1,827 €/l 1,962 €/l Gpl / 0,793-0,804 €/l Metano / 2,312-2,603 €/kg

Questi, invece, i prezzi del 30 novembre, quando il taglia-accise era in vigore e più generoso di quello di dicembre.

Carburante/prezzo Self-service Servito Benzina 1,650 €/l 1,801 €/l Diesel 1,733 €/l 1,885 €/l Gpl / 0,766-0,783 €/l Metano / 2,139-2,407 €/kg

Benzina

Partiamo quindi dal carburante per eccellenza. La scelta è caduta sulla Fiat Panda, con un motore mild-hybrid spinto dalla verde e un serbatoio da 38 litri. Quanto costa il pieno? Tra 67 e 72 euro, immaginando che l’auto sia completamente a secco. Nei mesi scorsi, veniva 62,7-68,5 euro, perciò si risparmiavano tra i 3,5 e i 4,3 euro.

Auto Serbatoio Carburante Costo self

(oggi) Costo self

(30/11/22) Costo servito

(oggi) Costo servito

(30/11/22) Fiat Panda 38 litri Benzina 67 € 62,7 € 72 € 68,5 €

Fiat Panda City Life 2020

Diesel

Si passa al diesel, dove campione della nostra selezione è la Peugeot 3008. Qui i numeri si fanno alti, complici il serbatoio più grande (53 litri) e l’impennata dei prezzi del gasolio, che da diversi mesi hanno superato stabilmente quelli della benzina. Si parla di quasi 97 euro e 104 euro, contro i 92 e i 100 di novembre: in pratica, 4-5 euro in più.

Auto Serbatoio Carburante Costo self

(oggi) Costo self

(30/11/22) Costo servito

(oggi) Costo servito

(30/11/22) Peugeot 3008 53 litri Diesel 97 € 92 € 104 € 100 €

Peugeot 3008

Gpl

E il Gpl, che ha prezzi più ballerini? Se si prende come esempio una Dacia Sandero, con serbatoio da 40 litri, il pieno costringe a sborsare 31-32 euro. Prima era leggermente meno.

Auto Serbatoio Carburante Costo

(oggi) Costo

(30/11/22) Dacia Sandero 40 litri Gpl 31,7-32,2 € 30,6-31-2 €

Dacia Sandero

Metano

Più ampia la forbice per il metano. Prendendo in considerazione la Seat Arona, che ha un serbatoio da 13,8 kg, si spendono quasi 32-36 euro, cioè 3-3,5 euro in più dei 29,5-33 euro di fine novembre.

Auto Serbatoio Carburante Costo

(oggi) Costo

(30/11/22) Seat Arona 13,8 kg Metano 32-36 € 29,5-33 €