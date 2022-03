Annotare le spese per il carburante su un’app dedicata che faccia da registro digitale è di questi tempi una scelta piuttosto comune fra gli automobilisti. I buoni e vecchi registri cartacei, o i fogli Excel, sono delle alternative ancora valide ma i motivi per propendere verso soluzioni più moderne e smart sono diversi.

Come sono diverse le applicazioni per smartphone Android e iPhone che permettono di tenere tracia di quanto ci costa il carburante. Per questo motivo passiamo in rassegna qui sotto le migliori tre sulla piazza, con le caratteristiche e le peculiarità da sapere di ciascuna, e qualche alternativa ulteriore in fondo.

Fuelio

È probabilmente l’app più nota del settore, pensata specificatamente per tenere traccia dei consumi dell’auto sotto vari punti di vista. Oltre a fare da strumento di ricerca per i benzinai più vicini (e soprattutto più economici), si distingue perché risulta un registro spese molto completo in cui annotare ogni pagamento relativo al carburante e ritrovare statistiche e grafici utili per avere riscontri di vario genere (qui c'è il nostro articolo dedicato).

Volendo è possibile utilizzarla anche per appuntarsi altre spese (manutenzione, pedaggi, parcheggi e altro). Ma Fuelio è un’app che fa soprattutto da registro digitale per il carburante, un’app compatibile sia con smartphone Android che con iPhone e scaricabile gratuitamente dai rispettivi Google Play Store e App Store.

Drivvo

Anch’essa particolarmente nota in questo settore, Drivvo è un’app meno specifica rispetto a Fuelio, ma non per questo inferiore. Oltre al carburante, permette di tenere traccia anche di qualsiasi altro genere di spesa relativa all’auto (e ad altri veicoli), restituendo storici, rapporti e statistiche utili di vario tipo (per approfondire consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato).

È disponibile sia in versione gratuita che a pagamento (PRO), versione che sblocca tutte le funzioni dell’app a 12 euro l’anno. Si può utilizzare sia in versione web da PC, sia su smartphone, essendo compatibile con dispositivi Android e iOS e scaricabile dai relativi Google Play Store e App Store.

IlPieno2 (e le alternative)

Ultima, ma non per importanza l’app IlPieno2, una soluzione anch'essa disponibile sia per smartphone Android che per iPhone dai rispettivi store di applicazioni. È un’applicazione molto completa, disponibile sia in versione gratuita che a pagamento, versione che elimina la pubblicità e sblocca i contenuti premium.

Come intuibile dal nome, è soprattutto un registro digitale che serve a tenere traccia dei costi del carburante. Ma non disdegna anche altre spese, tutte registrabili in apposite sezioni, con grafici e statistiche annessi per molti versi simili a quanto restituiscono le suddette.

Per maggiori informazioni consigliamo anche in questo caso la lettura dell’approfondimento dedicato; mentre se cercate altre app per gestire le spese dell’auto a livello più generale, date pure un’occhiata alla nostra selezione apposita.