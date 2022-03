La ricerca dei prezzi più bassi per poter fare rifornimento di carburante, in un periodo come questo, passa sempre più spesso attraverso le app dedicate. Quando aggiornate a dovere restituiscono dati quasi sempre in linea con le cifre reali.

Un’app come Fuel Flash, oltre a fornire una panoramica dei prezzi offerti dai benzinai in zona e non, vanta tuttavia una chicca che può tornare utile in diversi scenari. Si chiama “Price Alert” e, in sostanza, avvisa quando il prezzo scende sotto un limite impostato. Vediamo come funziona.

Cos’è e cosa offre Fuel Flash

Si tratta di un’app per smartphone Android e iPhone disponibile e scaricabile gratuitamente dal Google Play Store e dall’App Store, rispettivamente (i link al download sono in fondo).

Come le tante altre app della categoria, Fuel Flash permette di trovare rapidamente i benzinai e le stazioni di servizio più economiche o più vicine, a seconda delle esigenze del momento. Attualmente, comprende oltre 60.000 stazioni di rifornimento in Italia e in altri Paesi europei (Austria, Francia, Germania, Portogallo e Spagna).

Il produttore tiene a specificare che i prezzi dei carburanti vengono comunicati dalle autorità competenti, ragion per cui dovrebbero risultare sempre aggiornati (se dovessero servire, qui trovate una serie di consigli per ridurre i consumi).

Come funziona Fuel Flash

Una volta installata, Fuel Flash necessita solo dell’accesso ai servizi di geolocalizzazione, presentando subito a seguire la schermata con delle opzioni dove inserire i filtri che servono per scremare la ricerca. Oltre al tipo di carburante, al raggio e ai marchi, l’app permette di scegliere se mostrare solo le stazioni aperte, vicine alla posizione attuale o a un determinato CAP, luogo o indirizzo.

Confermata la ricerca Fuel Flash mostra così una lista dei benzinai con i prezzi, la distanza e altre informazioni utili, approfondibili cliccando su uno dei risultati. Qui vengono presentati tutti gli importi relativi ai carburanti trattati, l’ultimo aggiornamento effettuato, un grafico sull’andamento dei prezzi, i servizi offerti e i link per ottenere le indicazioni stradali relative tramite l’app di navigazione preferita.

Fuel Flash permette anche di modificare i prezzi e altre informazioni, nel caso in cui non fossero corretti. Volendo c’è anche la possibilità di trovare tutto su mappa o salvare le stazioni nella lista dei preferiti, mentre dalla schermata delle impostazioni si possono gestire altri parametri dell’app.

Come ricevere avvisi quando il prezzo scende

Funzioni come quelle suddette sono d’altronde offerte anche dalle altre app della medesima categoria. La peculiarità di Fuel Flash, tuttavia, sta nel “Price Alert” che, come anticipato, permette all’utente di impostare una certa soglia e ottenere delle notifiche quando il prezzo scende al di sotto di tale limite scelto.

Servirsene è molto semplice. Basta accedere al menù laterale con uno swipe e toccare l’opzione apposita “Price Alert”. A questo punto, scelto il tipo di carburante, spuntata la stazione di servizio preferita (o anche più di una) e decisa la cifra limite, non resta che attivarla dalla spunta apposita e attendere gli auspicabili ribassi. Tutto qua.