È buona norma, prima di effettuare un lungo viaggio in auto (qui la nostra guida utile per l'estate 2021), fare il pieno di carburante cercando di spendere il meno possibile. Riuscire nell’intento all’andata è tutto sommato semplice, specie se la partenza è da casa o da zone conosciute.

Discorso diverso invece se urge cercare il benzinaio più conveniente altrove, situazione in cui entrano in gioco proprio le app per smartphone specifiche o le funzioni dedicate dei navigatori per dispositivi mobili. A seguire le soluzioni più utili per risparmiare.

Le app specifiche

La ricerca dei benzinai più convenienti, di solito, parte dalle app specifiche, quelle dedicate proprio a quest’incombenza, solitamente aggiornate quotidianamente dalle comunità di utenti o talvolta dai gestori stessi.

La più usata e conosciuta è senza dubbio “Prezzi Benzina”, un’app gratuita disponibile per smartphone Android e iPhone. Le alternative, tuttavia, non mancano: da “Carburante più economico” a “Fuelio”, passando per “GasLow”, “iCarburante” e “Benzina”. Ecco i link al download degli store di app relativi.

Prezzi Benzina: download per Android, iOS

Fuelio: download per Android

Benzina: download per iOS

Carburante più economico: download per Android

GasLow: download per Android, iOS

iCarburante: download per iOS

Le funzioni dei navigatori

Altrettanto utili e usate anche le funzioni dedicate alla ricerca dei benzinai più convenienti delle app di navigazione, spesso e volentieri più pratiche da usare proprio per la versatilità che le contraddistingue, specie in caso di viaggi (qui tutte le app utili per viaggiare in auto).

È questo il caso della funzione della ricerca delle stazioni di servizio di Google Maps, che di recente ha integrato i prezzi dei carburanti al fianco di altre informazioni utili, o di Waze che proprio nelle scorse settimane ha annunciato l’implementazione di una funzione di verifica dei prezzi in tempo reale.

Tali soluzioni sono disponibili anche con altre app di navigazione come quelle di Sygic o di TomTom. A seguire i link per scaricarle sullo smartphone.