La marcia dei prezzi della benzina e del diesel non si arresta, ma almeno abbassa il ritmo, sulla scorta di un momentaneo allentamento delle tensioni sui mercati internazionali.

Una frenata della corsa del petrolio che appare però lontana da una chiara inversione di tendenza, con il benchmark petrolifero europeo, il Brent, che viaggia ancora a un soffio dai massimi da tre anni a questa parte e che si appresta a chiudere un’altra settimana con il segno positivo. È la settima di fila, e a pesare sono sempre i fattori che hanno dato vita a quella che qualcuno identifica già come la crisi energetica post-pandemia.

Le mosse delle compagnie

Di positivo c’è che la galoppata delle quotazioni del barile, e a cascata dei prodotti petroliferi come benzina e diesel, è stata decisamente meno vorticosa negli ultimi 7 giorni. Di conseguenza, nell’ultima settimana le compagnie sono state sostanzialmente ferme, senza effettuare particolari ritocchi dei cosiddetti prezzi raccomandati, il “listino” su cui si basano i prezzi praticati nei distributori che vediamo quando facciamo il pieno. In questa fase tutti cercano di capire quali potranno essere le prossime mosse del mercato, che in questo 2021 ha visto lievitare in maniera massiccia i prezzi dell'energia e dei vari carburanti.

I prezzi alla pompa

Diamo uno sguardo quindi ai prezzi dei carburanti in Italia pubblicati oggi da Quotidiano Energia, elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del ministero dello Sviluppo economico.

Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 1,746 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,744 e 1,755 euro/litro (media no logo a 1,729 euro/litro). Quanto al prezzo del diesel, sempre in modalità self, la media è pari a 1,610 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,612 e 1,617 euro/litro (no logo a 1,597 euro/litro).

Venendo al servito, il prezzo della benzina in media è di 1,880 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 1,823 e 1,952 euro/litro (no logo 1,776). La media del diesel è arrivata invece a 1,752 euro/litro, con i singoli player tra 1,696 e 1,817 euro/litro (no logo 1,647).

Il Gpl si muove infine tra 0,816 e 0,839 euro/litro (no logo 0,805), mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 1,562 e 1,868 euro/kg (no logo 1,573).

Prezzi benzina e diesel in Italia QE