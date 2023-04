In Brasile si prepara il lancio di una nuova compatta Fiat che dal 2025 prenderà il posto dell'Argo utilizzando la piattaforma CMP di Peugeot 208, Citroen C3 e Opel Corsa. Il suo nome in codice è al momento quello di "F1H".

La notizia arriva da Automotive Business che riporta la conferma data da Juliano Almeida, Vice President of Purchasing di Stellantis South America. Il nuovo modello rientra in un nuovo ciclo di investimenti che Stellantis deve ancora annunciare.

Già più di un anno fa, a marzo 2022, Stellantis aveva promesso 16 nuovi modelli per il Sudamerica entro il 2025, spalmati su tutti i marchi del gruppo e compresi i restyling. La nuova compatta Fiat punta alla massima redditività sfruttando la piattaforma CMP già utilizzata negli stabilimenti in Brasile e in Argentina proprio per le 208 e C3 prodotte per l'America del Sud.

Argo, Cronos e Mobi, tre auto che se ne andranno

Anche se mancano conferme ufficiali al riguardo, la nuova Fiat dovrebbe sostituire in un colpo solo l'attuale cinque porte hatchback Fiat Argo e la berlina quattro porte Fiat Cronos, entrambe nate dal 2017 sul pianale FCA MP1.

Fiat Argo Trekking CVT 2023

Con l'arrivo del nuovo modello diventa probabile anche l'uscita di scena della più piccola Fiat Mobi che è in pratica la Panda sudamericana.

Fiat Cronos Fiat Mobi Trekking, la prova di Motor1.com

L'utilizzo della piattaforma CMP, nota anche come EMP1 e nata nel 2019 nell'ex gruppo PSA, è pensata per offrire a Stellantis una sensibile riduzione dei costi produttivi, con le economie di scala che il pianale modulare comune può garantire in tutti gli stabilimenti in giro per il mondo.

Peugeot 208 Style 1.0 (2023), la prova in Brasile

Motori top secret

Nulla è trapelato invece sulle motorizzazioni della nuova compatta Fiat per il Brasile, ma è facile immaginare che possano essere installati i già noti 1.0 FireFly a tre cilindri e il 1.3 FireFly a quattro cilindri già utilizzati per Argo e Cronos in versione FlexFuel a bioetanolo.

Fiat GSE FireFly 1.0 3 cilindri

L'alternativa resta l'adozione del 1.2 a tre cilindri o del 1.6 benzina a quattro cilindri, entrambi disponibili con alimentazione FlexFuel in Sud America.