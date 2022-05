Fiat ha appena annunciato in Brasile la produzione dell'unità numero 400.000 del compatissimo SUV Mobi, lanciato sul mercato nell'aprile 2016. Il modello in questi anni ha giocato un ruolo di base nella gamma del Brand tutto italiano, in un segmento chiave in cui si è conteso fin dall'origine la corona con la Renault Kwid, l'auto in assoluto più economica del Brasile.

Non si tratta certamente di un record storico, ma il dato di unità prodotte può fornirci una visione del suo apprezzamento sul mercato, grazie a un paragone che può essere fatto con la corrispettiva piccola italiana per eccellenza, la Fiat Panda.

Confronto europeo

E' noto infatti che la Fiat Panda sia da anni l'auto preferita dagli italiani, che continuano a sceglierla senza sosta, grazie al suo prezzo "giusto", alla sua dotazione di serie adeguata al segmento e ai contenuti tecnologici che il Brand si impegna ad aggiungere ogni anno.

Ma per fare un discorso "continentale", qual è l'apprezzamento della stessa a livello europeo? Ricavare il numero di Fiat Panda prodotte dal 2016 a oggi è quasi impossibile. Il numero che però è possibile scovare è quello relativo alle vendite della stessa nel Vecchio Continente. In base agli ultimi dati del sito carsalesbase.com, infatti, in Europa (con 27 stati membri e 447 milioni di abitanti) dal 2016 sono state consegnate 1.007.232 esemplari di Panda.

Si tratta di un numero apparentemente lontano dalle 400.000 Fiat Mobi prodotte per il mercato sud americano (composto da soltanto 13 paesi) nello stesso periodo, ma l'apparenza può ingannare. Andrebbe infatti considerata la differenza di potere d'acquisto tra le popolazioni dei due continenti, che sono numericamente piuttosto simili. La popolazione del Sud America (con 12 stati membri) è composta infatti da circa 422,5 milioni di abitanti.

Come è fatta

Lunga soli 3.59 m di lunghezza, larga 1.66 m e alta 1.55 m, la Fiat Mobi si distingue per la sua vocazione urbana, proprio come la nostra Panda. Come suggerisce il nome, è stata sviluppata per essere uno strumento di mobilità nel traffico sempre più caotico delle grandi città sud americane, con delle dimensioni in grado di facilitare il passaggio nelle strade e nei parcheggi più angusti.

La sua gamma si compone delle versioni Like e Trekking, che offrono di serie aria condizionata, servosterzo, alzacristalli e serrature elettriche, freni con ABS e doppio airbag. Di recente poi, Fiat ha deciso di inserire nell'equipaggiamento di serie anche un monitor per monitorare la pressione degli pneumatici, in grado di rilevare la perdita di pressione in una o più ruote emettendo il classico avviso sonoro.

L'elenco degli optional disponibili in fase d'acquisto comprende specchietti elettrici, antifurto, volante multifunzione con regolazione in altezza e cerchi in lega bruniti, oltre al sistema multimediale UConnect con sistemi wireless Android Auto e Apple CarPlay (di serie su Trekking). E per quanto riguarda il motore? Si tratta del pluri-collaudato 1.0 Fire Evo da 71 CV, omologato con un consumo medio di benzina di 15 km/l.

Oltre al Brasile, la Fiat Mobi prodotto a Betim viene esportata in altri 12 paesi, tra cui Argentina, Messico, Colombia, Paraguay, Uruguay e Perù.