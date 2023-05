Tra le offerte di maggio, ci sono le proposte per compatte di successo con motore a benzina, senza Ecoincentivi ma con sconto e mini rate: ne è un esempio la Peugeot 208 con il PureTech da 75 CV.

L’allestimento Active Pack viene a costare 19.820 euro, che scendono a 16.780 euro, o 15.870 euro con il finanziamento i-Move Avantage. Con un anticipo di 4.231 euro, le rate mensili sono 35 da 130 euro (TAN 7,99%, TAEG 10,28%).

Al termine c’è una maxi rata da 10.285,10 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di sostituzione o restituzione.

Non sono indicati servizi aggiuntivi, e non c’è obbligo di permuta o rottamazione.

Vantaggi

Considerando la popolarità della 208, l’offerta di Peugeot consente di partire da meno di 16.000 euro per la versione a benzina da 75 CV, con rate mensili da 130 euro, spese incluse, senza la necessità di un usato in permuta o da rottamare.

Svantaggi

Non sono indicati nell’esempio servizi compresi nella rata, come pacchetti di manutenzione, assicurazioni o estensioni di garanzia.

In sintesi