Lunghezza: 4.055 mm

4.055 mm Larghezza: 1.745 mm

1.745 mm Altezza: 1.430 mm

1.430 mm Passo: 2.540 mm

2.540 mm Bagagliaio: min 265 litri-max 995 litri

La Peugeot 208 seconda generazione appartiene a una tradizione di utilitarie gradevoli e divertenti che tuttavia non hanno mai cercato di primeggiare per spazio e abitabilità. Questo, nonostante la 208 precedente avesse già migliorato il rapporto tra ingombri e spazi interni rispetto alla 207 che sostituiva.

La nuova 208 conserva la stessa filosofia, puntando più a un aspetto dinamico e attraente che alla spaziosità: supera i 4 metri di lunghezza come buona parte delle odierne utilitarie, ma i volumi interni e di carico sono inferiori alla media e superati da diversi altri modelli con misure anche più contenute.

Peugeot 208, le dimensioni

Come anticipato, la Peugeot 208 misura oltre 4 metri, 4,06 per essere precisi e 4.055 mm per esserlo al massimo, con un passo (la distanza tra il centro delle ruote anteriori e posteriori) slanciato di 2.540 mm, poco più di 2 metri e mezzo, una larghezza di 1.745 e un'altezza contenuta a poco più di 1,4 metri, 1.430 mm.

Peugeot 208 (2019)

Questo favorisce proporzioni atletiche, ben vestite dal design aggressivo e sportiveggiante, ma come vedremo limita un po' l'abitabilità e lo spazio generale, lasciando intuire una volta di più quale sia il ruolo a cui il modello è destinato.

Peugeot 208, i sedili posteriori Peugeot 208, il bagagliaio

Peugeot 208, abitabilità e bagagliaio

Come detto, l'abitacolo della Peugeot 208, specialmente dietro, è adeguato a passeggeri di statura media o poco meno, e possibilmente 4 perché il tunnel lascia poca comodità chi siede nel posto centrale.

Il bagagliaio offre appena 265 litri, non molti anche se ben sfruttati visto che il vano ha forme regolari e non cambiano nemmeno per la versione elettrica , tuttavia il carico non è la priorità. Lo conferma la soglia a 680 mm da terra, che sarebbe buona per un SUV ma per una berlina risulta un po' alta, e il dislivello tra il fondo e gli schienali (frazionati 1/3-2/3) una volta abbattuti portando la profondità del van oda 670 a circa 1.200 mm. Il volume massimo è poco sotto i 1.000 litri.

Peugeot 208 offre una buona scelta di motori: quelli tradizionali spaziano tra 3 benzina 1.2, uno aspirato e 2 turbo che si possono avere anche con cambio automatico a 8 marce (per il 130 CV è di serie) un turbodiesel 1.5 da 100 CV e la variante elettrica e-208.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione PureTech 75 75 CV Benzina Anteriore, cambio manuale PureTech 100/EAT8 101 CV Benzina Anteriore, c. man o aut. Puretech 130 EAT8 130 CV Benzina Anteriore, cambio autom. BlueHDi 100 100 CV Diesel Anteriore, cambio man. e-208 136 CV Elettrica Anteriore

Peugeot 208, le concorrenti con misure simili

Tra le più lunghe anche se non ancora in cima alla classifica, Peugeot 208 è paragonabile con la quasi totalità delle vetture di segmento B, che si posizionano tra poco meno di 4 metri e 4,10.