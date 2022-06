Lunghezza: 4.630 mm

Larghezza: 1.883 mm

Altezza: 1.666 mm

Passo: 2.710 mm

Bagagliaio: 412 litri /max. 1.235 litri

La Ford Kuga è uno dei maggiori successi globali di Ford: nata tre generazioni si è evoluta in parallelo con la Focus , diventando un elemento della strategia "One Ford" che mirava a unificare le gamme proponendo gli stessi modelli su tutti i mercati.

Questo spiega perché oggi le sue misure siano piuttosto abbondanti per il segmento C: servono a occupare bene la fascia compatta sul mercato USA, dove è venduta come Ford Escape.

Ford Kuga, le dimensioni

La lunghezza della Ford Kuga è aumentata di circa 90 mm rispetto al modello precedente: tanto è bastato per superare i 4,6 metri e assestarsi a 4.630 mm, una misura che colloca il SUV quasi al di fuori del segmento C dove la media sono 4,5 metri, così come la larghezza, superiore agli 1,88 metri (1.883 mm). L'altezza si è leggermente ridotta, appena 20 mm in meno, fermandosi a 1.666 mm.

Ford Kuga

Ford Kuga, abitabilità e bagagliaio

Con la lunghezza è aumentato notevolmente anche il passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori: con 2,71 metri (2.710 mm) supera di 20 mm il vecchio modello e molti concorrenti, anche in abitabilità.

Tra i sedili anteriori e il divano posteriore lo spazio sulla Ford Kuga non manca e le due sezioni del secondo, frazionato 60/40 scorrono di 65 mm dando ulteriore libertà di gestire lo spazio. Il bagagliaio offre 412 litri, non molti vista la lunghezza ma i cm in più se li sono divisi soprattutto l'abitacolo e il lungo cofano.

A divano abbattuto si superano i 1.500 litri, in più il doppio fondo è spazioso e il piano di carico è allineato alla sponda del portellone, che si apre automaticamente anche con il movimento del piede. Rinuncia a qualcosa la versione ibrida plug-in, che scende leggermente sotto i 400 litri di capienza base (385).

Ford Kuga ST-Line, interni Ford Kuga Full Hybrid e Plug-in Hybrid, bagagliaio

Quanto ai motori, Ford propone una gamma di benzina totalmente elettrificata, che lascia la scelta tra l'ibrido classico e quello plug-in. Entrambi si basano su un 2.5 a benzina, la potenza cambia a seconda del "contributo" elettrico passando da 190 a 225 CV. A gasolio abbiamo invece due turbodiesel, 1.5 e 2.0, entrambi da 120 CV ma con più coppia per il secondo, che ha il cambio automatico a 8 marce di serie.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 2.5 Hybrid 190 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio autom. 2.5 Plug-in Hybrid 225 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio autom. 1.5 EcoBlue 120 CV Diesel Anteriore, cambio manuale o automatico 2.0 EcoBlue 120 CV Diesel Anteriore, cambio autom.

Ford Kuga, le concorrenti di dimensioni simili

Ford Kuga resta un modello popolare, ma le accresciute dimensioni e i motori ibridi lo riposizionato un po' più in alto e in competizione anche con alcuni modelli premium. Ecco i rivali intorno ai 4,5 metri.