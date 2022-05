Si comincia il mese di maggio con le prime promozioni del mese, in vista degli incentivi che però non riguarderanno tutti i modelli: Ford gioca d’anticipo con molte offerte sulla propria gamma, compresa la Kuga con il classico diesel EcoBlue da 120 CV.

La Ford Kuga ST-Line con il turbo diesel non ibrido da 120 CV e la trazione anteriore, che costa 34.350 euro di listino, può essere acquistata a partire da 29.850 euro con il contributo di Casa e Concessionarie; se poi si aderisce al finanziamento Idea Ford, il prezzo scende a 29.100 euro.

A parte gli oneri finanziari, non è previsto anticipo, mentre le rate mensili sono 36 da 412,38 euro (TAN 4,45%, TAEG 5,40%); al termine, la maxi rata ammonta a 17.862,85 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro in eccedenza. L’offerta scade alla fine del mese di maggio.

Vantaggi

Ford dimostra subito che, anche senza affidarsi agli incentivi statali, ogni modello può essere venduto con un’idonea promozione, compresa la Kuga diesel a trazione anteriore, senza ibrido. I principali vantaggi, in questo caso, sono lo sconto iniziale di 5.250 euro senza obbligo di rottamazione, e l’anticipo zero, una bella abitudine di Ford da alcuni mesi.

Svantaggi

E’ vero che manca l’anticipo, ma le rate sono piuttosto sostenute, superando i 412 euro; in più ci sono altri costi, come i 4 euro di spese di incasso mensili. Nell’esempio non sono indicati servizi aggiuntivi.

In sintesi