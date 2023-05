Ecosostenibilità e circolarità sono le parole che guidano molti costruttori auto, impegnati a trovare soluzioni per rendere i propri modelli sempre più "green". Si passa molto da motori elettrificati o elettrici, certo, ma non solo. Anche i materiali utilizzati per carrozzeria e interni giocano un ruolo sempre più importanti.

Ecco quindi nascere la serie speciale Marina Pack dedicata alle Seat Arona e Ibizia, caratterizzate dall'uso di uno speciale materiale per i rivestimenti dei sedili. Si chiama Seaqual Yarn ed è ottenuto dalla plastica riciclata.

Dal mare all'auto

Creato dalla Borgers (azienda parte del colosso Autoneum), grazie alla collaborazione con varie ONG, organizzazioni di pescatori, autorità e comunità locali, utilizza plastica ripescata dal mare. Dopo averla ripulita viene trasformata in filamenti di poliestere, da utilizzare in differenti ambiti, dai vestiti fino ai tessuti per i sedili delle auto. In totale il Seaqual Yarn contiene circa il 10% di plastica proveniente da rifiuti marini (Seaqual Marine Plastic) mentre il restante 90% è PET riciclato proveniente da fonti terrestri.

Seat Arona Marina Pack, gli interni

Per quanto riguarda le Seat Arona e Ibiza Marina Pack il materiale è, come detto, utilizzato per il rivestimento dei sedili mentre per il resto della gamma verrà utilizzato per i pavimenti e i tappetini.

Le versioni speciali di SUV e piccola di Seat verranno prodotte a partire da giugno 2023, ancora non si conosce il prezzo di listino e le motorizzazioni alle quali verranno abbinate.

"Progetti come l'utilizzo di materiali riciclati non solo aiutano l'azienda a raggiungere i propri obiettivi, ma contribuiscono anche alla continua pulizia dei nostri mari, fiumi e oceani" ha commentato Werner Tietz, Vicepresidente esecutivo per la Ricerca e Sviluppo di Seat e Cupra.