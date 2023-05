L'alluvione che sta colpendo da giorni l'Emilia-Romagna e parte delle Marche non dà tregua, con forti precipitazioni che non accennano a diminuire e fortissimi disagi per le popolazione. Allagamenti sparsi in città e campagne rendono difficoltosi i lavori dei soccorsi e gli spostamenti, per questo l'invito è quello di non mettersi in auto se non strettamente necessario.

Tra difficoltà e strade chiuse infatti i rischi per la sicurezza sono alti e non resta che attendere un miglioramento generale. Di seguito vi riportiamo la situazione sulle Autostrade e i consigli per percorsi alternativi, rinnovando ancora una volta l'invito a non muoversi se non per situazioni di emergenza.

Alluvione in Emilia-Romagna, le autostrade

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale di Autostrade (alle 16.20 del 18 maggio) la situazione sulla A1 in direzione Napoli è la seguente:

Fiorenzuola - Parma - Coda di 14 km (dal km 80 - Direzione: Napoli) tra Fiorenzuola e bivio A1/A15 Parma-La Spezia per traffico Congestionato

- Coda di 14 km (dal km 80 - Direzione: Napoli) tra Fiorenzuola e bivio A1/A15 Parma-La Spezia per traffico Congestionato Sasso Marconi - Uscita chiusa (al km 209.8 - Direzione: Napoli) per smottamento.

- Uscita chiusa (al km 209.8 - Direzione: Napoli) per smottamento. Bologna - Firenze - Coda di 2 km (dal km 208) tra Sasso Marconi Nord e Bivio A1-Variante per uno smottamento

- Coda di 2 km (dal km 208) tra Sasso Marconi Nord e Bivio A1-Variante per uno smottamento Sasso Marconi - Firenze - Coda di 2 km (dal km 210.1) tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante per uno smottamento

In direzione Milano la situazione pare invece essere in miglioramento, con traffico rallentato tra Calenzano e Firenze.

Sull'autostrada A14, dopo giorni di disagi importanti, la situazione è migliorata, con la riapertura di vari tratti. Attualmente in direzione Taranto si registra coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 per traffico intenso.

In direzione Bologna invece c'è coda di 1 km tra Pescara Nord e Pineto per incidente. Risolti quindi i problemi delle scorse ore, con tratti chiusi per allagamenti.

Infine sulla A14 diramazione Ravenna la situazione è la seguente:

Lugo - Uscita Chiusa (al km 10 - Direzione: Da Ravenna) per allagamenti

- Uscita Chiusa (al km 10 - Direzione: Da Ravenna) per allagamenti Cotignola - Uscita Chiusa (al km 9.8 - In Entrambe Le Direzioni) per allagamenti

Le alternative

Se la situazione ve lo impone e dovete mettervi in viaggio il consiglio, oltre a quello di fare massima prudenza, è quello di affidarvi a sistemi come Waze per percorrere strade alternative che evitino ingorghi e allagamenti.

Per rimanere sempre informati potete collegarvi al sito ufficiale di Autostrade per l'Italia, sintonizzare l'autoradio su Isoradio (frequenza FM 103.3), scaricare l'applicazione CCISS (disponibile per smartphone Apple e Android) o chiamare il numero verde gratuito 1518.