I preparativi per partire per un viaggio in auto sono fatti di tanti momenti: riempire le valigie, caricarle nel bagagliaio, fare un check-up dell'auto e così via. C'è poi l'aspetto più importante: controllare la strada, l'eventuale presenza di lavori e lo stato del traffico, per schivare lunghe e interminabili code e arrivare senza stress a destinazione.

A darci una mano in questo senso ci pensa la nuova funzionalità "Pre-Drive" di Waze, presente all'interno dell'ultimo aggiornamento della app social di navigazione, per controllare prima ancora della partenza alcune variabili del nostro percorso.

Spiega perché

Subito dopo aver inserito la destinazione da raggiungere Waze mostrerà i diversi itinerari percorribili, evidenziato quello migliore. Itinerario che, a prima vista, potrebbe anche non sembrare quello più indicato per muoversi, ma Waze spiegherà il "perché" della sua scelta. Stato del traffico, evitamento caselli autostradali, ztl con ingresso a pagamento e così via.

Consigli che permettono così di scegliere tra le varie proposte, con l'opzione preferita da Waze proveniente dalle informazioni inserite direttamente dagli utenti, dallo storico dei flussi di traffico e altre variabili che possono influire sul tempo di percorrenza.

In arrivo

La funzione Pre-Drive di Waze è disponibile con l'ultima versione dell'app di navigazione social e sarà presto disponibile anche in Italia, come sempre sia su iPhone sia su smartphone Android. Per averla basterà aggiornare l'app controllando su App Store o Play Store la presenza dell'aggiornamento.