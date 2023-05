A parte il nome e la linea generale, la nuova Fiat 500 lanciata nel 2007 ha ben poco in comune con l'antenata del 1957. Architettura totalmente diversa, con motore e trazione anteriore invece che posteriore, e soprattutto una gamma di motori laddove una volta ne bastava uno solo.

La cittadina "revival" in effetti di motori ne ha offerta davvero molti dal debutto ai giorni nostri, sperimentando anche diverse alimentazioni e innovazioni tecnologiche, fino ad arrivare all'ibrido "leggero" e all'elettrico, con una carriera piuttosto lunga che oggi ci propone due distinti modelli.

Fiat 500 (312) prima serie 2007-2014

La nuova 500 nasce sulla stessa piattaforma della Panda del 2003 (tipo 169), da cui eredita il pianale, le sospensioni e ovviamente i motori. La primissima gamma comprende infatti il collaudato 1.2 Fire a 8V da 69 CV e il 1.4 16V da 100 CV della Panda 100HP, più l'immancabile, all'epoca, turbodiesel Multijet 1.3 da 70 CV.

Fiat 500 2007 Fiat 500 2007 Fiat 500 1.4 16V 2007

L'anno seguente viene introdotto il primo sistema start/stop, applicato al motore 1.2 8V senza differenze di sorta a livello di prestazioni ma con minori consumi in città. Nel 2009 arriva invece la seconda variante del 1.3 turbodiesel, con sistema Multijet II, teste a 16V e 95 CV di potenza. Nel 2011 il 1.2 è anche EasyPower a Gpl

500 1.2/S&S/EasyPower - 1.242 cc: 69 CV, 160 km/h, 0-100 km/h 12,9 secondi

- 1.242 cc: 69 CV, 160 km/h, 0-100 km/h 12,9 secondi 500 1.4 16V - 1.368 cc: 100 CV, 182 km/h, 0-100 km/h 10,5 secondi

- 1.368 cc: 100 CV, 182 km/h, 0-100 km/h 10,5 secondi 1.3 Multijet - 1.248 cc: 70 CV, 180 km/h, 0-100 km/h 12,1 secondi

- 1.248 cc: 70 CV, 180 km/h, 0-100 km/h 12,1 secondi 1.3 Multijet II 16V - 1.242 cc: 95 CV, 180 km/h, 0-100 km/h 10,7 secondi

Fiat 500 (312), dal TwinAir all'Hybrid

L'evoluzione motoristica della 500 non coincide con particolari passaggi generazionali: il restyling del 2015, ad esempio non porta con sé grandi novità. I motori più interessanti arrivano prima con il debutto del TwinAir, un bicilindrico turbo da 0,9 litri con tecnologia MultiAir, che per la 500 viene proposto dal 2010 nella versione da 85 CV. A questa, nel 2013, segue quella da 105 CV che va a sostituire virtualmente il 1.4 16V.

Da qui in poi non ci sono novità rilevanti fino al 2020, quando l'intera famiglia dei motori FIRE viene sostituita dal nuovo 1.0 FireFly Hybrid, un tre cilindri 1.0 da 70 CV con sistema mild hybrid.

Fiat 500C Hybrid Launch Fiat 500C Hybrid Launch, il motore

500 TwinAir - 845 cc: 85 CV, 173 km/h, 0-100 in 11 secondi

- 845 cc: 85 CV, 173 km/h, 0-100 in 11 secondi 500 TwinAir - 845 cc: 105 CV, 188 km/h, 0-100 in 10 secondi

- 845 cc: 105 CV, 188 km/h, 0-100 in 10 secondi 500 1.0 Hybrid - 999 cc: 70 CV, 155 km/h, 0-100 in 14,9 secondi

Fiat Nuova 500e - 2021

Nel 2021, la 500 viene affiancata dal modello elettrico 500e: simile ma leggermente più grande, utilizza una nuova base e si propone in due varianti, una con potenza di 95 CV e batteria da 23 kWh e una da 118 CV corredata con una batteria da 42 kWh.

Fiat 500e 2021 Fiat 500e 2021, il motore