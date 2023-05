La Porsche 911 GT3 è già un'auto rara e costosa (siamo oltre i 170mila euro), dalle prestazioni fantastiche, visto che è in grado di percorrere il famigerato Nurburgring in meno di sette minuti. L'unico modo per andare più veloce con la GT3 è acquistare la GT3 RS o il kit Manthey-Racing Performance.

Gli appassionati di Porsche riconosceranno subito il nome Manthey-Racing e questo particolare kit è stato sviluppato specificamente per la 911 GT3 per renderla più affilata e veloce in pista senza compromettere la sua "usabilità quotidiana". Porsche sottolinea che il prezzo (57.300 dollari ovvero circa 52mila euro al cambio attuale) include l'installazione presso un centro Porsche certificato Manthey e non influisce sulla garanzia di fabbrica della sportiva.

Tanti aggiornamenti aerodinamici

Si parte da uno spoiler labiale più grande e da mini-alette sulla fascia anteriore, che lavorano con modifiche aerodinamiche al di sotto per generare più deportanza sulle ruote anteriori. Sul retro si trova uno spoiler più ampio con un flap Gurney, piastre terminali più grandi e un angolo rivisto. Si notano anche dischi aerodinamici per le ruote posteriori e, nella parte posteriore, il diffusore posteriore presenta alette più grandi realizzate in plastica rinforzata con fibra di carbonio.

La Porsche 911 GT3 con Manthey Performance Kit Un dettaglio della Porsche 911 GT3 Manthey-Racing

Per sfruttare al meglio gli aggiornamenti aerodinamici, Manthey e Porsche hanno collaborato per creare un sistema di sospensioni coilover aggiornato. Si tratta di un sistema a quattro vie che aumenta le molle posteriori di un sette per cento. Le anteriori sono più rigide del 10% e sono presenti anche tubi freno in acciaio inox intrecciato. Sono disponibili pastiglie dei freni potenziate, ma si tratta di un optional dal prezzo non comunicato. I cerchi, invece, sono costano 15.500 dollari in più rispetto al prezzo standard (circa 14mila euro al cambio attuale).

Complessivamente, Porsche dichiara che il Manthey Performance Kit riduce di 4,1 secondi un giro completo al Nurburgring rispetto al modello standard. Nel caso ve lo stiate chiedendo, si tratta di un tempo di 6:55.737, che è ancora inferiore a quello della 911 GT3 RS di qualche secondo.

