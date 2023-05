Si fa presto a parlare di svolta green e sostenibile, ma la verità è che molti costruttori auto si trovano, in questo particolare momento storico, a dover conciliare questa priorità con il bisogno di non perdere di vista gli obiettivi di mercato: quindi, migliorare o mantenere la propria posizione, ma in modo più bilanciato.

Non si tratta di un impegno facile e spesso richiede l'intervento e la supervisione di esperti super-partes, oltre a quelli già presenti in azienda. Per questo, alcune Case hanno istituito delle vere e proprie task force mentre altre si sono limitate a una sorta di consiglio di supervisori.

Lusso etico grazie a tre esperti

Trai marchi più impegnati in questa particolare trasformazione c'è Bentley, che ha da poco annunciato l'istituzione di un "Sustainability Council" formato da un terzetto di esperti in cui compaiono i nomi di Sally Uren, amministratore delegato di Forum for the future, Andrew Dent, vicepresidente esecutivo di Material ConneXion e Nicholas Garrett, co-fondatore e direttore di RCS Global Group (insieme nella foto di copertina).

Questo consiglio non è soltanto un'istituzione di rappresentanza, ma ha un compito ben preciso, che è quello di monitorare e valutare ogni aspetto dell'attività di Bentley e il modo in cui si sposa con gli obiettivi del piano Beyond100 in cui comunqune è compresa anche la leadership del lusso sostenibile, consigliando a vicino il Board of Management.

Il primo Bilancio di Sostenibilità di Bentley, 2023

La seconda iniziativa è la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità che fa da spartiacque tra gli obiettivi raggiunti e quelli da fissare sulla strada per diventare carbon neutral end-to-end entro il 2030, ma serve anche a tastare il polso e la disponibilità dei finanziatori.

Gli investimenti

L'obiettivo, naturalmente, non si raggiunge soltanto convertendo la produzione all'auto elettrica, cosa che avverrà a partire dal 2026 con un modello a batteria l'anno fin al 2030.

Un investimento di 2,5 miliardi di sterline trasformerà lo stabilimento di Crewe, dove vengono costruiti tutti i modelli Bentley una fabbrica virtuosa, ma sono in corso anche moltissime iniziative che riguardano la catena del valore, quella di fornitura e i progetti per sposare l'esclusività a tematiche di rispetto dell'ambiente e sostenibilità anche etica e sociale.

Questa ventata di entusiasmo arriva in un momento in cui le vendite sono diventate davvero record, con oltre 15.000 unità in tutto il mondo, con utili operativi saliti di oltre un miliardo di euro nell'arco di cinque anni.