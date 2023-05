La Lamborghini Urus ibrida plug-in è stata avvistata di nuovo nei giorni scorsi. Le foto mostrano un'auto ancora pesantemente nascosta sotto le camuffature e intenta a compiere gli ultimi test di pre produzione.

Anche se la Casa non ha ancora comunicato una data di lancio ufficiale o dettagli definitivi su questo nuovo SUV, ecco tutto quello che sappiamo o che possiamo ipotizzare.

Differenze lievi

Le ultime foto realizzate sul campo mostrano alcune piccole differenze tra la Lamborghini Urus del 2023 e questo nuovo modello ibrido. Per cominciare, il primo lato ad aver catturato maggiormente l'attenzione dei nostri colleghi è stato il frontale.

Davanti i fari sembrerebbero essere più sottili nella punta più bassa, per congiungersi in una nuova griglia rivista e abbinata a delle prese d'aria inferiori più pronunciate.

Qualcosa che su strada dovrebbe aiutare, anche solo a primo impatto, a riconoscere una Urus dotata di batteria da una Urus esclusivamente a benzina.

Lamborghini Urus PHEV, il frontale

Discorso diverso per il posteriore, che, a giudicare da queste ultime foto spia, sembrerebbe mantenere invece le sue tradizionali linee, inclusi i quattro terminali di scarico.

Quest'ultimo aspetto è coerente con le informazioni trapelate negli ultimi mesi riguardo il gruppo propulsore, che dovrebbe essere simile a quello della Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, quindi con il 4.0 V8 Biturbo abbinato a un motore elettrico e in grado di erogare una potenza compresa tra i 675 e gli 820 CV.

Lamborghini Urus PHEV, il posteriore

Infine il profilo. Qui a spiccare in queste ultime foto sono sicuramente le enormi ruote, che dovrebbero essere ancora una volta da 22 pollici e con pneumatici 285/40 ZR22 davanti e 325/35 ZR22 dietro.

Questa versione ibrida, tuttavia, è stata avvistata con gomme Bridgestone al posto delle Pirelli P Zero utilizzate sul modello esclusivamente termico. Questo potrebbe significare che, per la versione ibrida, potrebbe essere stato scelto un set di pneumatici diversi per ridurre la resistenza al rotolamento.