Palm Springs, California, è una calda cittadina a circa due ore da Los Angeles dove spesso vivono molte star di Hollywood, anche se a farmela visitare non è stata una stella del cinema americano, ma una divinità motoristica splendidamente Made in Sant’Agata Bolognese!

La Uracan Sterrato è la Lamborghini che stavo aspettando da innumerevoli punti di vista, la prima “Sterrato” della storia del Toro emiliano e anche l’ultima Huracan equipaggiata col V10 così come oggi noi lo conosciamo. Una prova che mi ha emozionato, in cui - già vi dico - che troverete considerazioni molto soggettive cucite addosso a una Lamborghini veramente unica, capace di ricalibrare totalmente la vostra idea di come ci si gode una supercar.

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Lamborghini Huracan Sterrato: gli esterni

Carisma ne abbiamo? Assolutamente sì. Mitja Borkert e il suo team hanno creato una sportiva in grado di impressionare nello stile e allo stesso tempo spingere la gamma Huracan in luoghi che mai prima d’ora le erano stati concessi.

Immediatamente si notano le dimensioni lievemente maggiorate: avantreno più largo di 30 mm e retrotreno di 34 mm, col passo che è stato allungato di 9 mm, mentre nella vista laterale si coglie la maggiore altezza di 44 mm, che eleva la luce a terra a oltre 16 cm. Ma a impressionare davvero, è la cura dei dettagli:

l’airscoop oltre che funzionale ti fa passare la voglia di snorkel (anche se non del tutto) ma quello che letteralmente mi ipnotizza di questo look sono i fari aggiuntivi anteriori, volutamente in bella vista, utili e bellissimi, che come accessorio possono essere trattati con una plastica alto resistenziale composta in parte di kevlar, un materiale studiato solo per la Sterrato usato anche in altre parti come sotto porta o passaruota.

I fari aggiuntivi anteriori della Lamborghini Huracan Sterrato

In generale poi su questa Huracan i rinforzi non mancano e comprendono la slitta anteriore, il diffusore e le minigonne, tutte parti create ex-novo per essere ancora più robuste, mentre i cerchi calzano pneumatici specifici belli da vedere (e da consumare tra le curve) in misura 235/40 davanti e 285/40 dietro su cerchi da 19 pollici.

Lamborghini Huracan Sterrato: gli interni

Telemetria connessa e prestazioni monitoratili tramite l’APP “Unica”. Insomma, la Sterrato potremmo definirla rude da svariati punti di vista, ma per quel che concerne la tecnologia al servizio del divertimento, è di una raffinatezza… appunto, unica.

Dentro la Lamborghini Huracan Sterrato

E se la plancia e le funzionalità dell’infotainment sono quelle che conosciamo in quanto Huracan, la Sterrato presenta una trama dei sedili creata appositamente per lei.

Lamborghini Huracan Sterrato: la guida

La Sterrato diventa quella Lamborghini in grado di portare “la velocità” in un luogo ludico e lontano dall’asfalto dove solo la Urus fino ad oggi si era avventurata, ma lo fa con una cattiveria e sfrontatezza davvero uniche grazie anche ai 610 CV totalmente aspirati del suo meraviglios V10.

Il risultato ottenuto alla guida è qualcosa di irrazionalmente semplice da gestire, quadsi predittivo. Grazie a un avantreno molto molto preciso e un retrotreno che scivola gradualmente, nonostante comunque sul posteriore graviti il 57% del peso totale, inferiore ai 1.500 kg, tutto avviene con un’armonia e una delicatezza inaspettate se considerate il posizionamento del motore e l’indole della famiglia Huracan.

La Sterrato adotta una specifica taratura del Torque Vectoring per ottimizzare la trazione sulle 4 ruote motrici e, udite udite, fa a meno delle 4 ruote sterzanti, perché semplicemente non ne ha bisogno vista la facilità e la naturalezza con cui il posteriore gira, mentre quando tornate sul gas la reazione cambia a seconda della mappa scelta.

Eccezion fatta per “Strada”, le altre due mappe sono tendenzialmente più sovrasterzanti rispetto alle normali Huracan. Diciamo a Chuckwalla, preparato per l’occasione con poche curve di raccordo su asfalto e tanto offroad, avrei dovuto tenere “Sport” su pista e “Rally” su terra, ma alla fine ho seguito la mia inclinazione che tende ad angolare di più sullo sterrato, dando libero sfogo alla creatività in traiettoria:

in “Rally2 si ha un ulteriore 10% di coppia in più sull’avantreno rispetto alla “Sport”, ma la differenza la fa il tempo con cui l’avantreno va in tiro e in “Rally” e molto ridotto, ne consegue che in “Sport” il posteriore si fa sentire di più consentendovi controsterzi più angolati e spettacolari, ma sempre senza tagli bruschi dell’elettronica, tarata oltre la perfezione.

La Lamborghini Huracan Sterrato nella prova di Motor1.com

Su strada, in mezzo ai canyon californiani, poi la Sterrato mi ha esaltato in maniera altrettanto irruente per la sua praticità e la serenità di poterla sfruttare anche in città, nel traffico, gustandosi e non allarmandosi per un parcheggio vicino a quei marciapiedi inavvicinabili dalle altre Huracan, per non parlare di “deviazioni” o soste dove capita a bordo strada, che con la Sterrato possono essere prese a cuor leggero senza paura di rovinare paraurti o minigonne.

Lamborghini Huracan Sterrato: curiosità

Buona parte di quel “traslare”, di quel delicato scivolare della Sterrato, sia su asfalto che su terra, è merito degli pneumatici. Sono stati creati appositamente per lei dalla Bridgeston e si chiamano Duelèr AT002, e le misure sono 235/40 davanti e 285/40 dietro su cerchi da 19 pollici e non da 21 come sul Concept, eccellente.

Le Bridgeston Duelèr AT002 della Lamborghini Huracan Sterrato

E’ chiaro che la coperta è sempre corta se pretendete da questa gommatura un grip perfetto in ogni condizione, beh lasciate perdere, ma senza considerare il grip sul bagnato che non ho testato o la loro durata, le prestazioni di questi Bridgestone sono perfettamente affini a quelle della Sterrato.

Lamborghini Huracan Sterrato: prezzi

I 1.499 esemplari della Huracan Sterrato hanno un prezzo che parte da poco meno di 270.000 euro, ma con gli accessori Ad personam il muro dei 300 mila euro è assai vicino, con le tinte di carrozzeria esterne che sono 350 da abbinare a 60 combionazioni interne. Ah, certo, sono state tutte vendute...