La Jeep Grand Cherokee è il modello più grande e più equipaggiato del marchio americano, l'ammiraglia di una gamma che si è allargata di recente verso il basso con la Jeep Avenger.

Tra le nostre prove su strada più recenti c'è anche quella della versione elettrica della Avenger, organizzata da Jeep sulle strade spagnole attorno a Malaga scelte anche per il test drive della Jeep Grand Cherokee protagonista di questo articolo.

Si tratta della quinta generazione della Grand Cherokee, un'auto che per dimensioni e prezzi si confronta con modelli come la BMW X5, la Mercedes GLE, la Volvo XC90 o le Land Rover Discovery e Land Rover Defender, che condividono l'impostazione della Jeep Grand Cherokee per quel che riguarda le caratteristiche di guida in fuoristrada e l'utilizzo "all'avventura".

Le capacità di affrontare anche condizioni di guida difficili sono quindi superiori alla media di altri SUV di grandi e lussuosi, con la presenza inoltre dell'elettrificazione: la motorizzazione dell'esemplare in prova è di tipo ibrido plug-in a trazione integrale con un 4 cilindri 2.0 turbo benzina, 2 motori elettrici e 50 km di autonomia dichiarata.

Clicca per leggere:

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Jeep Grand Cherokee 2023: Esterni

Con il nuovo modello 2023 della Jeep Grand Cherokee la carrozzeria cresce rispetto al passato, con 491 cm di lunghezza, 196 cm di larghezza, 186 cm di altezza e 296 cm di passo. Tra questa nuova generazione di Grand Cherokee - la quinta - e quella precedente ci sono 11 anni di differenza, cioè più o meno il doppio del tempo che l'industria dell'auto di solito impiega per sostituire un modello: cliccate sul prossimo link per vedere più in dettaglio com'è cambiata la Jeep Grand Cherokee rispetto al passato.

Il rinnovamento stilistico quindi è evidente, con la tipica griglia anteriore a 7 feritoie più sottile e larga di quella della Grand Cherokee di quarta generazione, con anche un sistema automatico di apertura e chiusura per privilegiare l'aerodinamica o il raffreddamento, a seconda delle necessità.

Sono più snelli anche i fari anteriori - così come le luci posteriori - e, in generale, tutte le proporzioni della Grand Cherokee sono più "leggere", con una linea di cintura più bassa che lascia maggiore spazio alle superfici vetrate sulla fiancata, con il tetto ribassato (disponibile anche in nero a contrasto) che va a migliorare l'aerodinamica, mentre i cerchi in lega possono arrivare fino a 21" di diametro.

Jeep Grand Cherokee 2023: Interni

Gli oltre 10 anni di distanza con la precedente generazione della Grand Cherokee si percepiscono anche nell'abitacolo, con un'evidente digitalizzazione che testimonia il salto temporale. Si può arrivare ad avere fino a 5 schermi, 3 davanti e 2 dietro, sui poggiatesta posteriori. Il primo display anteriore è quello da 10,1" della strumentazione davanti al pilota, che al centro invece trova il touchscreen dell'infotainment da 10,25" (stessa dimensione del terzo schermo dedicato al passeggero anteriore).

Come gli elementi stilistici esterni, anche la plancia ha uno sviluppo orizzontale e più snello rispetto al passato, con materiali più curati di quelli della generazione precedente e un'illuminazione interna con luci a LED in 5 tinte diverse.

Il bagagliaio parte da un minimo di 580 litri, un valore un po' sotto la media per un'auto lunga quasi 5 metri, ma che non sfigura con quello di altre concorrenti ibride plug-in, su cui l'ingombro della batteria sottrae capacità di carico utile. Sempre pratico il meccanismo dei sedili posteriori che permette di regolare l'inclinazione degli schienali, con - nel complesso - una buona disponibilità di spazio per i passeggeri.

Jeep Grand Cherokee 2023: Guida

Nella parte di guida su asfalto, tra le curve del test drive organizzato da Jeep nell'entroterra di Malaga, la nuova Grand Cherokee è risultata più precisa da guidare di quanto ci si potrebbe aspettare da un'auto così "fuoristradistica". E c'è un motivo nascosto, o meglio non confermato ufficialmente, ma di cui si parla da tempo: la nuova Jeep Grand Cherokee è stata realizzata modificando la piattaforma Giorgio dell'Alfa Romeo Stelvio, un po' come accaduto con la Maserati Grecale (in quel caso, con modifiche diverse e più sostanziali).

L'origine sportiva del telaio si percepisce a partire dallo sterzo, che ha una risposta precisa e lineare anche nei riallineamenti. Ed è supportato anche dall'assetto, che sostiene bene il rollio in curva (considerando che il peso a vuoto dichiarato è di 2.500 kg). Anche il pedale del freno è solido e ha una buona modulabilità considerando anche la presenza della frenata rigenerativa elettrica in decelerazione, che sulle auto ibride e elettriche può rendere il pedale spugnoso se non calibrata bene.

Altri SUV paragonabili hanno di solito tarature più "filtrate", che isolano di più dall'esterno rispetto alla nuova Grand Cherokee, che comunque passa compatta sulle sconnessioni, senza quell'effetto di galleggiamento sulle asperità di qualche concorrente. Per il resto, i sedili sono comodi e l'abitacolo è ben insonorizzato a livello acustico, anche perché grazie ai rapporti del cambio automatico a 8 marce sono ravvicinati e alla spinta elettrica che supporta in accelerazione il motore a benzina non sale mai troppo di giri.

Si tratta di un 4 cilindri 2.0 turbo abbinato a 2 motori elettrici: uno fa da alternatore e motorino di avviamento e l'altro, più grande e integrato nel cambio, sostituisce il convertitore idraulico di coppia. L'elettronica può anche decidere di disattivare la trazione integrale, facendo passare la Grand Cherokee da 2 ruote motrici a 4 ruote motrici a seconda delle necessità. La potenza complessiva del sistema ibrido è di 380 CV, 640 Nm di coppia, per 6.3 s nello 0-100 km/h e 210 km/h di velocità massima. La batteria ha 17.3 kWh di capacità e un'autonomia massima dichiarata di 51 km nell'utilizzo urbano.

Oltre alle modalità di guida per gestire prestazioni e motricità che vi descrivo nel video, ci sono 3 possibilità di gestione dell'elettificazione: Hybrid, che sceglie in automatico come far intervenire l'elettrico a supporto del motore a benzina; Electric, che invece cerca il più possibile di far muovere l'auto con il motore termico spento; e-Save, per mantenere o aumentare il livello di carica della batteria usando parte delle prestazioni del motore a benzina, per viaggiare in elettrico nella città successiva. Il consumo medio in questo primo test drive in Spagna è stato di 10 litri/100 km, cioè circa 10 km/litro.

Jeep Grand Cherokee 2023: Curiosità

La nuova Jeep Grand Cherokee che più si adatta alla guida in off-road continua a chiamarsi Trailhawk, come le sorelle Jeep Renegade, Jeep Compass e - ovviamente - Jeep Wrangler. L'altezza da terra arriva fino a 29 cm, con sospensioni pneumatiche regolabili, mentre gli angoli caratteristici per l'utilizzo in fuoristrada sono di 35.7° per l'angolo di attacco, 22.3° per l'angolo di attacco, 30.0° per l'angolo di attacco. L'altezza massima per guadare un corso d'acqua invece è di 61 cm.

Alla trazione integrale, che si può avere con differenziale posteriore autobloccante, si aggiungono gomme tassellate, barra antirollio scollegabile, riduttore per la trasmissione, telecamera anteriore per gli ostacoli. Tutto si abbina alle diverse modalità di guida Roccia, Sabbia/Fango, Neve, Auto, Sport, con il motore elettrico e quello a benzina che lavorano in tandem per dare un'erogazione dolce e facilmente modulabile con l'acceleratore, cosa importante per avere fiducia sugli ostacoli più impegnativi nella guida fuori strada.

Jeep Grand Cherokee 2023: Prezzi

La nuova Jeep Grand Cherokee 2023 parte da un prezzo di 82.000 euro nell'allestimento 4xe Limited. Si sale poi a 89.000 euro per la Grand Cherokee 4xe Trailhawk , la versione specializzata per l'uso in fuoristrada. Per la Jeep Grand Cherokee 4xe Overland ci vogliono almeno 96.000 euro, che diventano 106.000 euro per la più ricca Grand Cherokee 4xe Summit Reserve.