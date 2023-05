Partono gli ordini della nuova Hyundai Kona. La seconda generazione del SUV coreano debutta in Italia inizialmente nelle versioni 1.0 turbo mild hybrid a benzina da 120 CV e 1.6 full hybrid a benzina da 141 CV, con le prime consegne previste per l’estate, mentre la variante elettrica sarà disponibile intorno a settembre.

La Casa ha ufficializzato il listino, che parte da 28.500 euro e si caratterizza per le offerte di lancio riservate ad alcuni allestimenti.

Hyundai Kona 2023, gli allestimenti

Alla base del listino della nuova Kona c’è l’allestimento X Line, la cui dotazione comprende i fari LED, vetri posteriori oscurati, cerchi in lega da 17” o 18” (a seconda dei gusti del cliente), quadro strumenti digitale da 12,3”, sistema di navigazione con touchscreen da 12,3”, retrocamera, Apple CarPlay e Android Auto e gli aggiornamenti software over-the-air.

Già questa versione propone di serie i sistemi di assistenza alla guida dello Hyundai Smart Sense, tra cui il mantenimento di corsia, l’anti-collisione frontale con riconoscimento di pedoni e bici, Junction Turn Assist, Highway Driving Assist e Smart Cruise Control.

I tre stili della nuova Hyundai Kona

C’è poi l’allestimento N Line da 31.500 euro, che si distingue per una vocazione più sportiva. L’equipaggiamento include dettagli specifici come i cerchi in lega N Line da 18”, lo spoiler posteriore e paraurti e minigonne con design dedicato. Inoltre, sulla N Line troviamo il doppio scarico posteriore e i passaruota in tinta carrozzeria, mentre gli interni hanno le cuciture rosse.

Il top di gamma è rappresentato dalla versione X Class da 33.800 euro. Qui sono inclusi ulteriori sistemi di sicurezza come il Blind Sport Collision Avoidance, Blind View Monitor, Parking Collision Avoidance Assist, Surround View Monitor e Rear Cross Traffic Collision Avoidance.

Inoltre, la dotazione si completa con sedili rivestiti in tessuto e pelle, tetto apribile, portellone elettrico e impianto audio Bose Premium Sound System con sei speaker e subwoofer.

Gli interni della nuova Kona

L’equipaggiamento può essere ulteriormente arricchito (a pagamento) coi sedili in pelle riscaldabili e ventilati, il volante riscaldabile, il Remote Smart Parking Assist e il Digital Key 2 Touch, che consente di chiudere, aprire e avviare la Hyundai direttamente da smaprthone o smartwatch con tecnologia NFC.

Le offerte di lancio

L’offerta di lancio riguarda la Kona 1.0 T-GDI mild hybrid X Line, che è proposta a rate di 189 euro al mese in caso di permuta o rottamazione col finanziamento Hyundai Super Hyundai Plus (TAN 6,95%, TAEG 8,40%). La Kona full hybrid X Line, invece, è disponibile da 199 euro al mese (TAN 6,95%, TAEG 8,18%).

In alternativa all’ordine, fino al 31 agosto è possibile aderire all’iniziativa “Be The First” di Hyundai che consente di preordinare la Kona bloccando in anticipo il prezzo finale con 250 euro. Per ultimare l’acquisto ci si potrà recare in concessionaria in un secondo momento e resta sempre la possibilità di annullare l’ordine, con l’acconto che sarà interamente rimborsato.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di Hyundai.