Con la nuova Kona, il SUV compatto coreano di seconda generazione, Hyundai punta soprattutto sulla variante elettrica che, stando alle stime della Casa, a livello globale dovrebbe vendere più delle motorizzazioni endotermiche.

Questo non toglie però interesse alle citate versioni a benzina e ibride che sono attese anche nelle concessionarie italiane a inizio estate. Dopo aver visto le prime foto ufficiali e conosciuto la gamma per la Corea e gli Usa, ora possiamo conoscere più da vicino le potenze, le prestazioni e le caratteristiche della nuova Hyundai Kona full hybrid e di quella a benzina.

Le anticipazioni sul listino italiano

Lo spunto arriva dal listino appena diffuso da Hyundai per il Regno Unito che rispetto all'Italia ha in più la motorizzazione 1.6 turbo benzina da 198 CV (non prevista da noi) e non propone invece la 1.0 mild hybrid.

Hyundai Kona 2023

Il listino italiano della nuova Hyundai Kona sarà invece ufficializzato a maggio e includerà appunto la 1.0 turbo benzina da 120 CV, la sua variante mild hybrid di pari potenza e la full hybrid 1.6 da 141 CV, oltre all'elettrica da 156 o 218 CV con un'autonomia fino a 490 km.

La Hyundai Kona 2023 vista da vicino

Motori confermati per la nuova Kona

In pratica vengono quindi confermati i motori dell'attuale Kona di prima generazione, opportunamente aggiornati e ottimizzati. Qui sotto trovate una tabella riassuntiva con le motorizzazioni endotermiche della nuova Kona 2023.