La Bentley Batur offre alla divisione di personalizzazione Mulliner l'opportunità di mostrare il futuro del lusso sostenibile. Dei 18 esemplari che verranno prodotti, 16 sono attualmente in fase di definizione delle specifiche e, per essere più rispettosa dell'ambiente, la Batur utilizza un materiale sostenibile a base di lino anziché la fibra di carbonio per gli elementi del body kit e per alcune superfici interne.

Gli acquirenti hanno a disposizione diverse scelte ecologiche anche per i rivestimenti. C'è, ad esempio, la pelle che utilizza meno acqua e aldeide rispetto alla concia tradizionale. Sono disponibili pelli tracciabili e a bassa emissione di CO2. Un'altra opzione è rappresentata da un tessuto ricavato dai sottoprodotti del processo di tostatura del caffè, mentre i tappeti provengono da filati riciclati.

Quattro temi disponibili

Bentley propone quattro temi per personalizzare la Batur:

Il tema Nebula , caratterizzato da una carrozzeria verde Wasabi e da finiture esterne Gloss Black Crystal. Gli interni sono in tinta e il cruscotto presenta incisioni al laser;

, caratterizzato da una carrozzeria verde Wasabi e da finiture esterne Gloss Black Crystal. Gli interni sono in tinta e il cruscotto presenta incisioni al laser; Il tema Supernova mescola la vernice arancione Sunbeam e i dettagli Atlantic Pearl Crystal sul body kit. L'abitacolo mescola le tonalità Indigo Night, Beluga, Ceramic Glaze e Hyperactive;

mescola la vernice arancione Sunbeam e i dettagli Atlantic Pearl Crystal sul body kit. L'abitacolo mescola le tonalità Indigo Night, Beluga, Ceramic Glaze e Hyperactive; Per il look Iperspazio , la carrozzeria è di colore Daybright Blue con accenti St James Red. L'abitacolo è Pillar Box Red;

, la carrozzeria è di colore Daybright Blue con accenti St James Red. L'abitacolo è Pillar Box Red; Il tema Dark Matter combina Fine Brodgar e Black Crystal. Il bordo della griglia è Cyber Yellow per un tocco di colore in più. I terminali di scarico hanno dettagli in titanio. Gli interni sono in pelle Burnt Oak con accenti Beluga Black e finiture in alluminio.

Altri elementi sono in oro a 18 carati stampati in 3d o in titanio.

Le personalizzazioni Bentley Batur Mulliner

La Bentley più potente di sempre

L'obiettivo della Batur è quello di anticipare il design delle Bentley a emissioni zero, ma è tutt’altro che elettrica essendo spinta da un 6.0 W12 portato fino a 740 CV e 1.000 Nm di coppia.

Costa 2 milioni di euro, tasse e personalizzazioni escluse, ma anche se poteste permettervela ormai è sold out.