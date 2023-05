Di Bugatti in giro per il mondo ce ne sono meno di 1.000: 450 Veyron, 400 e poco più Chiron e qualche manciata di Centodieci, Divo e Mistral, per le quali la produzione sarà limitatissima.

D'altra parte con un listino di almeno 2,5 milioni (euro più, euro meno) non rappresenta certo l'auto per tutti. Anzi. L'hypercar francese rappresenta forse una delle massime espressioni di esclusività su ruote. E un modello del genere necessita di un appartamento all'altezza.

Magari uno dei 182 che comporranno il Bugatti Residence, incredibile palazzo pronto a prendere un posto d'onore all'interno dello skyline di Dubai.

Camere con vista

Ora, se avete in mente l'opulenza di una Veyron o di una Chiron, prendetela e moltiplicatela per mille. Così vi avvicinerete al lusso senza freni del palazzo che porta il nome della Casa francese. Commissionato al costruttore degli Emirati Binghatti, sorgerà nella zona centrale di Dubai, a 5 minuti a piedi dal Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo.

Il Bugatti Residence farà di tutto per non passare inosservato, non tanto per l'altezza (non dichiarata) quanto per lo stile decisamente originale, a creare una sorta di doppia spirale che si unisce. Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace. Voi che ne dite?

Giudizi estetici a parte ciò che caratterizzerà il residence dedicato alla Casa di Molsheim saranno gli appartamenti riccamente allestiti, dove non mancherà nulla. A partire dallo spazio. Basta guardare le planimetrie per farsi un'idea. Stanze da letto grandi come appartamenti di noi comuni mortali, cabine armadio in grado di contenere i guardaroba di intere famiglie, bagni con immense vasche, saloni sconfinati e via dicendo. E terrazzi con vista sulla Dubai che conta, da ammirare immersi in piscina.

Poi ci sono i vari servizi offerti dal palazzo: palestra, sauna, garage privato, club, camerieri e via dicendo. Naturalmente ogni singolo appartamento sarà personalizzabile a piacere. Insomma, se si possono scegliere i colori di una Chiron mica vorrete rifarvi al capitolato di un appartamento?

I prezzi? La morale è sempre la solita: se bisogna chiedere di sicuro non ce li si possono permettere. Però ci sono anche soluzioni a singola esposizione, per chi vuole risparmiare quella manciata di milioni. E magari comprarsi un'altra Bugatti.