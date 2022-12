Se siete in ritardo coi regali di Natale e volete farvi perdonare, forse un orologio Bugatti è la soluzione giusta.

Il modello “base” della Jacob & Co, però, potrebbe non essere sufficiente. Meglio richiedere un esemplare unico come hanno già fatto Cristiano Ronaldo e il collezionista di auto Manny Khoshbin. Entrambi hanno cifre decisamente fuori dalla portata di molti, ma quello di quest'ultimo potrebbe essere a tutti gli effetti il più costoso al mondo.

Un vero pezzo unico

L’orologio di Khoshbin è un vero one-off, proprio come la sua Bugatti Chiron personalizzata dalla Casa di moda parigina Hermés. In effetti, Jacob & Co ha personalizzato l’orologio con lo stesso abbinamento di colori "Craie" (il bianco gesso studiato appositamente per questa vettura) e rosso dell’hypercar aggiungendo le scritte 1/1 e “Piece Unique” per sottolineare con forza l’esclusività del prodotto.

Come detto, il valore dell’orologio dovrebbe avere superato i 900.000 euro di quello ordinato da Ronaldo e abbinato alla sua La Voiture Noire.

L'orologio Bugatti di Cristiano Ronaldo

C’è comunque da dire che se il vostro budget è più limitato e la persona a cui dovete fare il regalo non ha una Bugatti da abbinare, allora potete “accontentarvi” di un esemplare base.

L'orologio Bugatti di Jacob & Co

Anche questo orologio ha una miniatura del W16 dentro il quadrante, ma il prezzo è più “accessibile”: circa 300.000 euro.

Intanto, nel video ufficiale di Jacob & Co potete scoprire com'è stato creato l'incredibile orologio del collezionista.