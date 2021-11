Le Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm, i modelli che rappresentano la massima espressione della sportività nella gamma attuale del Biscione, sono sold out e così, per sottolinearne il successo, la casa auto italiana ha realizzato con la Eberhard & Co. un’edizione speciale del cronografo Chrono 4. Anche in questo caso si tratta di una serie limitata a 500 unità.

Cassa in materiale "nobile"

Si tratta di un Chrono 4 Géant, la variante di dimensioni più generose dello storico cronografo della Casa svizzera, noto al pubblico degli appassionati del settore per la presenza di quattro contatori allineati, una configurazione particolare e unica, brevettata dall’azienda per facilitare la lettura del tempo.

Entrando nei dettagli la cassa da 46mm dell’orologio è stata realizzata in titanio con finitura satinata, lo stesso materiale resistente, ma allo stesso tempo leggero con cui è stato prodotto l’impianto di scarico firmato Akrapovic, installato sulla Giulia GTA.

Sono disponibili due differenti quadranti con loghi GTA o GTAm di colore verde o rosso, a seconda della versione scelta, inoltre il contatore delle 24h è personalizzato con il marchio Alfa Romeo, così come il fondello a vite che è decorato con incisioni e loghi dedicati alle versioni sportive della Giulia.

Edizione limitata a 500 pezzi

Il segnatempo sarà prodotto da Eberhard & Co. in edizione limitata fino a un massimo di 500 esemplari che saranno destinati ai possessori dei modelli Alfa Romeo come completamento dell'"Experience Pack", il pacchetto incluso nell'acquisto dell'auto comprensivo di una serie di accessori e che prevede la possibilità di una giornata in pista presso l'Accademia di Guida del Biscione.

Le Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm sono spinte da un motore da 2,9 litri biturbo in grado di erogare una potenza di 540 CV che consente all'auto di toccare i 100 km/h in soli 3,6 secondi. Per portarsi a casa lo stato dell'arte della berline sportive i fortunati acquirenti hanno dovuto sborsare una cifra compresa tra i 175.000 e i 185.000 euro.