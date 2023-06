Alfa Romeo Brennero? No, il nome del nuovo SUV piccolo del Biscione non sarà questo. Quale sarà? Nessuno lo sa, proprio nessuno. Sì perché anche all'interno dell'ufficio marketing Alfa non sono state prese decisioni in merito. Forti indecisioni? Guerra tra fazioni? No, niente di tutto questo. Semplicemente si aspettano i pareri degli appassionati.

Alfa Romeo ha infatti voluto replicare quanto fatto negli anni '60 per il lancio della 1.600, la spider poi battezzata "Duetto", chiedendo agli utenti di scegliere il nome del nuovo SUV di taglia piccola.

SUV Alfa Romeo, le prime proposte

A leggere i primi commenti sul canale Instagram Alfa Romeo il nome "Giulietta" pare essere il preferito dagli utenti, per i quali il legame con il passato del marchio rimane un valore da rispettare. Compare anche Brennero, per richiamare ancora una volta un passo alpino come fatto per Stelvio prima e Tonale poi.

Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde (2014) Alfa Romeo MiTo

Qualcuno suggerisce MiTo, come la piccola mandata in pensione ormai anni fa e la cui lunghezza, 4,06 metri, dovrebbe essere bene o male quella del nuovo SUV Alfa Romeo. Compaiono poi "Junior", "Milano" (omaggio alla città natale della Casa), "Furiosa" e "Matta", come il fuoristrada di inizio anni '50. E voi, come battezzereste la prossima novità Alfa? Potete dare sfogo alla vostra fantasia sul profilo Instagram del Biscione.

SUV Alfa Romeo, cosa sappiamo

In arrivo nel 2024, ancora non sappiamo se all'inizio o meno, il nuovo SUV Alfa Romeo sarà strettamente imparentato con Jeep Avenger e Fiat 600, con le quali condividerà la fabbrica (Tychy, in Polonia) la piattaforma, la CMP evoluta di origine PSA.

Il nostro render del nuovo SUV Alfa Romeo

Sappiamo che sarà 100% elettrico, verosimilmente con lo stesso powertrain con motore da 156 CV e batterie da 54 kWh della Avenger e che, almeno per mercati come Italia e Spagna, potrebbe montare anche motori benzina. Forse lo stesso 1.2 turbo da 100 CV della controparte Jeep o forse la versione mild hybrid da 136 CV che ha debuttato a bordo delle Peugeot 3008 e 5008.