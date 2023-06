La recente Peugeot 408, originale crossover coupé media dalle linee decise, è oggetto di più di una promozione, pubblicizzate nel sito ufficiale: tra queste, la classica formula i-Move Avantage, con anticipo, mini rate e maxi rata finale. L’offerta non prevede ecoincentivi statali, e neppure permuta o rottamazione.

Con un listino iniziale di 35.600 euro, la Peugeot 408 con il Puretech a benzina da 130 CV, il cambio automatico EAT8 e l’allestimento Allure Pack scende fino a 31.100 euro con il finanziamento: sono 4.500 euro in meno, che peraltro possono diventare 4.800 per le auto in pronta consegna acquistate solo online.

L’anticipo da versare è di 6.396 euro, e le rate mensili sono 35 da 349 euro (TAN 7,99%, TAEG 9,31%); la rata finale ammonta a 19.487,30 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro di costo esubero in caso di restituzione o sostituzione.

Vantaggi

Peugeot riesce, senza rottamazione, a proporre uno sconto di 4.500 euro sulla 408 a benzina, con una buona dotazione di serie, come i cerchi da 19”, il navigatore 3D, il Visio Park 180°. Anche la rata mensile è piuttosto contenuta, comprendendo anche le spese di incasso.

Svantaggi

Nell’esempio non sono indicati servizi aggiuntivi, come garanzie o assicurazioni.

In sintesi