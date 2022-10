La Peugeot 408 è tra le protagoniste del Salone di Parigi. Dopo essersi svelata in anteprima mondiale nella capitale francese, il SUV coupé arriverà anche nel nostro Paese pronto ad inserirsi in un segmento sempre più affollato.

I primi esemplari sono già ordinabili, con Peugeot che ha ufficializzato in queste ore il listino prezzi: si parte da 33.800 euro per la 1.2 a benzina.

Dall’Allure alla GT

Partendo dagli allestimenti, sulla Peugeot 408 si può scegliere tra la versione Allure, Allure Pack e GT. Tra le varie dotazioni, l’Allure ha di serie il climatizzatore automatico bi-zona, cerchi in lega da 17”, la telecamera Visiopark 180°, il quadro strumenti digitale i-Cockpit da 10” e il sistema di navigazione connesso.

Con l’Allure Pack la lista di accessori si arricchisce con cerchi in lega da 19”, sistema di avviamento Keyless Access & Start, sensori di parcheggio anteriori e Pack Drive Assist che include l’avviso di un veicolo in arrivo quando si fa retromarcia.

Infine, la GT si completa con fari anteriori full LED con tecnologia Matrix, quadro strumenti i-Cockpit 3D, calandra anteriore in tinta carrozzeria e interni in alcantara e tessuto TEP. In più, sulla sola versione ibrida plug-in si possono chiedere come optional i cerchi da 20” Monolith.

Sei le tinte disponibili: oltre alla Blu Obsession (gratuita), si possono richiedere Grigio Titanium, Grigio Artense, Nero Perla, Bianco Madreperla e Rosso Elixir (prezzi compresi tra 700 e 850 euro).

Le motorizzazioni e l’offerta di lancio

Sulla Peugeot 408 si possono scegliere tre motorizzazioni. L’entry level è rappresentata dalla 1.2 PureTech a benzina da 130 CV e ci sono due ibride plug-in con potenze combinate di 180 e 225 CV (64 km di autonomia in elettrico per entrambe le versioni). Su tutti i modelli è presente il cambio automatico a 8 rapporti.

Per il lancio in Italia (le consegne inizieranno nei primi mesi del 2023), Peugeot mette a disposizione un finanziamento i-Move con rata di 349 euro e anticipo variabile a seconda della versione. L’operazione finanziaria ha durata di 36 mesi ed include 30 mila chilometri complessivi.

Il riassunto di prezzi e allestimenti