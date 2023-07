C’è ancora chi crede nei Voucher da scaricare dal sito ufficiale, per ottenere degli sconti in caso di rottamazione: si tratta di Hyundai, che anche per il mese di luglio propone questa modalità di sconto sulla Bayon a benzina.

Per una Hyundai Bayon 1.2 84 CV in allestimento Exclusive occorrerebbero 21.550 euro, ma ci sono 2.850 euro di sconto che la Casa assegna in questo modo: 1.550 euro aderendo al finanziamento Super Hyundai Plus, e 1.300 euro proprio con il Voucher permuta o rottamazione.

Partendo così da 18.700 euro, occorre versare un anticipo di 5.070 euro, con 36 rate mensili da 158,87 euro (TAN 6,95%, TAEG 8,96%). La rata finale è quindi pari a 10.990,50 euro, per un massimo di 30.000 km e costo esubero di 0,10 euro al chilometro, in caso di sostituzione o restituzione.

Non sono previsti nell’esempio servizi accessori, ma Hyundai offre comunque 5 anni di garanzia a chilometri illimitati, assistenza stradale e un’offerta online Click to buy che include la consegna a domicilio.

Vantaggi

Alla fine, con il Voucher Hyundai, qualsiasi auto della gamma può essere acquistata con uno sconto, in caso di permuta o rottamazione, e non solo quelle previste dall’ecobonus statale; la Bayon a benzina può quindi ottenere 2,850 euro di sconto, con rate di circa 160 euro al mese, spese incluse.

Svantaggi

In caso di rottamazione, c’è da versare subito l’anticipo di poco più di 5.000 euro: la permuta di un usato con un certo valore consente invece di recuperare qualcosa.

In sintesi