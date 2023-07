Nel mese di luglio, sono in corso promozioni per le vetture DR, in collaborazione con CA Auto Bank: per la DR 4.0 a benzina, ad esempio, c’è un finanziamento rateale con anticipo e rate mensili, senza rata finale, a copertura totale dell’importo.

La DR 4.0 con il 1.5 a benzina e il cambio manuale costa 19.900 euro, inclusi Identicode e Polizza pneumatici; con un anticipo di 5.766 euro, si pagano 91 rate mensili da 219 euro (TAN 6,95%, TAEG 8,90%), incluse le spese di incasso mensili di 3,5 euro.

Dopo 8 anni, quindi, l’importo è interamente pagato: non sono quindi previsti né un chilometraggio massimo, né una maxi rata finale. La promozione è soggetta ad alcune limitazioni, da verificare nelle Concessionarie.

Da segnalare che tutte le DR hanno garanzia di 8 anni o 100.000 km, compreso il servizio gratuito di assistenza stradale.

Vantaggi

La politica dei prezzi di DR fa sì che il prezzo di partenza della DR 4.0 sia tra i più convenienti della categoria: questo permette, con un anticipo compensabile con una permuta, di pagare tutto l’importo con rate di 219 euro al mese. C’è anche qualche servizio incluso.

Svantaggi

Il limite per questo tipo di finanziamento può essere forse la durata, trattandosi di otto anni di rate, per l'acquisto completo del modello.

In sintesi