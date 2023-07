Lunghezza: 4.460 mm

Larghezza: 1.825 mm

Altezza: 1.620 mm

Passo: 2.640 mm

Bagagliaio: min. 390-433/ max 1.402 litri

La Toyota Corolla Cross è, incredibilmente, un modello che mancava anche nel listino di un costruttore che per SUV e crossover è sempre stato pioniere. Lanciata nel 2022, si inserisce un po' come alternativa alla più sportiva CH-R tra la piccola Yaris Cross e una RAV4 diventata, generazione dopo generazione, sempre più grande e importante.

Derivata dalla Corolla, a cui si rifà anche nel nome, è in realtà uno dei molti prodotti a partire dalla versatile piattaforma TNGA e naturalmente è ibrida.

Toyota Corolla Cross, le dimensioni

Non troppo sportiva ma più attenta a offrire spazi e comfort da familiare, la Toyota Corolla Cross ha dimensioni compatte e un profilo deciso: la lunghezza è di 4,46 metri, 4.460 mm per la precisione, vicine alla soglia teorica dei 4,5 metri che però più di un modello compatto ormai supera, una larghezza che sfora di poco il metro e 80 cm (1.825 mm) mentre l'altezza si ferma poco oltre il metro e 60, a 1.620 mm.

Lo spazio interno gode di passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è superiore ai 2,6 metri, per l'esattezza 2.640 mm, abbastanza "disteso" in rapporto alla lunghezza, mentre la distanza da terra, 175 mm, è poco pronunciata ma sufficiente.

Foto - Toyota Corolla Cross - Prova

Toyota Corolla Cross, abitabilità e bagagliaio

I sedili posteriori della Toyota Corolla Cross sono comodi per due/tre adulti: seduta e schienale hanno forme omogenee che non sacrificano il terzo passeggero e ci sono buone misure, circa 950 mm per le gambe e quasi 1.000 per la testa.

Lo spazio di carico è di 433 litri, sulle versioni a trazione anteriore e un po' meno, 390 litri, su quelle con sistema integrale i-AWD, che hanno un po' più di ingombro sotto il doppio fondo. Purtroppo il piano non è regolabile e quindi abbattendo gli schienali, resta un dislivello, lo stesso che c'è tra il piano di carico e la soglia.

Toyota Corolla Cross i sedili posteriori Foto - Toyota Corolla Cross - Il bagagliaio

I motori a listino sono due, entrambi full hybrid che si distinguono per la potenza e il motore a benzina di base: 1.8, con potenza di sistema di 140 CV totali, o 2.0 da 197 CV. Per entrambi, batterie al litio da circa 4 kWh. Il più potente è disponibile anche con trazione integrale ottenuta tramite un secondo motore elettrico montato sulle ruote posteriori che non aumenta la potenza generale.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.8 Hybrid 140 CV Benzina Anteriore, cambio autom. 2.0 Hybrid/AWD-i 197 CV Benzina Ant. o int., cambio autom.

Toyota Corolla Cross, le concorrenti con misure simili

Molte sono le opzioni tra i SUV compatti, lunghi tra i 4,30 e i 4,50 metri, magari slanciati e sportiveggianti ma non troppo: ecco i più diretti rivali della Toyota Corolla Cross.

Alfa Romeo Tonale: 4,53 metri

4,53 metri DS 4: 4,40 metri

4,40 metri Cupra Formentor: 4,45 metri



4,45 metri Hyundai Tucson: 4,50 metri

4,50 metri Jeep Compass: 4,40 metri



4,40 metri Kia Sportage: 4,52 metri

4,52 metri Mazda CX-30: 4,39 metri

4,39 metri Nissan Qashqai: 4,43 metri

4,43 metri Peugeot 3008: 4,45 metri

4,45 metri Volkswagen Tiguan: 4,51 metri

La prova della Toyota Corolla Cross