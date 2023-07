L'Alfa Romeo 4C non è certo stata l'auto dei grandi volumi di vendita del Biscione. D'altra parte una coupé sportiva ed estrema - non aveva nemmeno il servosterzo - si rivolge a pochi appassionati. A lei però va riconosciuto il grande merito di aver riportato la trazione posteriore su una vettura del Biscione, due anni prima del debutto della Giulia.

Era infatti il 2013 quando Alfa presentò la sua coupé 2 porte, diventata poi anche una altrettanto veloce spider. Oggi, per festeggiarne il decimo anniversario, il reparto Heritage di Stellantis annuncia l'arrivo di una nuova Alfa Romeo 4C speciale, una one off da collezione denominata "Alfa Romeo 4C Designer's Cut".

Tre per una

A firmare la special del Biscione sarà Alessandro Maccolini, Alfa Romeo Design Project Manager e allora responsabile dello stile della 4C. “Per realizzare questa one-off su base 4C ho individuato tre caratterizzazioni estetiche da cui prendere ispirazione. Ho già un'idea di quello che vorrei sviluppare però mi piacerebbe anche attingere dagli appassionati del brand" ha raccontato Maccolini.

Alfa Romeo 4C Corsa

Il progetto è ancora in via di definizione, per ora sappiamo che saranno tre i principali ambiti che fungeranno da ispirazione per la speciale coupé.

Il primo si chiama “4C Tributo” e si ispira alla storia Alfa Romeo, con l'utilizzo del colore rosso, quello che più di tutti identifica la Casa. Il secondo ambito si rifà al DNA corsaiolo e non poteva che chiamarsi “4C Corsa”, con livrea in grigio opaco a evidenziare i muscoli dell'Alfa Romeo 4C. Infine con la “4C leggenda” si vogliono unire sportività e storia attraverso l'azzurro della carrozzeria e il bianco dei cerchi in lega.

Alfa Romeo 4C Corsa Alfa Romeo 4C Leggenda

Instant classic

Presentata per la prima volta in veste di concept nel 2011 al Salone di Ginevra l'Alfa Romeo 4C riscosse un successo quasi inaspettato, tale da convincere i vertici della Casa a produrla in - piccola - serie.

Ispirata a modelli iconici del passato, 33 Stradale su tutte, la 4C era essenziale e ricercatissima. Basata su una scocca in fibra di carbonio costruita ad hoc pesava appena 895 CV, mossi dal 1.750 turbo benzina da 240 CV - il rapporto peso/potenza era di 4 kg/CV - abbinato alla trazione posteriore e al cambio doppia frizione TCT.

Le prestazioni erano da supercar: accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5", velocità massima superiore ai 250 km/h, accelerazione laterale in curva di 1,1 g e massima decelerazione in frenata di 1,25 g.