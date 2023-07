In Giappone non c'è solo la Mazda MX-5. Sul mercato domestico, la roadster di Hiroshima può contare su una speciale declinazione che sembra provenire direttamente dal secolo scorso.

Quella che vedete nelle foto è il Model Year 2024 della Mitsuoka Himiko, un'eccentrica sportiva nata nel 2008 e continuamente rinnovata utilizzando come base proprio la MX-5.

Tanto esclusiva quanto originale

Limitata a soli 10 esemplari, la Himiko 2024 presenta una gamma più semplificata rispetto agli anni scorsi, con un unico livello di allestimento e un maggior numero di dotazioni di serie. Sette i colori disponibili: French Mint Pearl Metallic, Solid Grey, Sunshine Orange, Chiffon Ivory Metallic, Jet Black Mica, oltre ai nuovi colori per il 2024 Passion Red Metallic e Snowflake White Pearl Mica.

Mitsuoka Himiko

Nell'equipaggiamento di serie sono inclusi sedili riscaldati, cruise control, riconoscimento della segnaletica stradale, navigatore e un lettore CD/DVD. In futuro, l'auto riceverà anche rivestimenti in pelle, un logo specifico sullo splitter e uno stemma sulla calandra applicato con la tecnica Cloisonné, un'antica tecnica di decorazione.

Nel caso non l'abbiate notato, questa strana MX-5 è più grande della Mazda originale. Infatti, la Himiko è lunga 4,58 m, larga 1,74 m e alta 1,24 m. Ciò la rende più lunga di 665 mm e più larga di 10 mm della MX-5.

Mitsuoka Himiko, gli interni

La Mitsuoka Himiko 2024 è disponibile esclusivamente con il più piccolo motore a benzina da 1,5 litri da 132 CV abbinato al cambio automatico a sei rapporti. Il prezzo è di 6.787.000 yen, pari a quasi 45.000 euro al cambio attuale.

In ogni caso, Mitsuoka non è l'unico brand che ha messo in vendita una propria versione della MX-5. Ricordiamo anche che il carrozziere spagnolo Hurtan, che dal 2008 produce la Grand Albaycin.